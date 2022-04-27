罗切斯特，明尼苏达州 — 想象一下这样的场景：您可以通过录制自己的声音，让医生帮助您筛查各种疾病，即使你们相隔千里。这可能听起来像科幻小说，但妙佑医疗国际(Mayo Clinic)的研究人员已经在使用人工智能(AI)来探索和测试声音能够揭示患者心脏健康的哪些信息。

在最近的一项研究中，一个心脏病学研究小组使用了语音生物标志物人工智能算法，用它来准确预测哪些患者更有可能出现导致多种心脏问题的动脉阻塞。该研究已在医学期刊妙佑医疗国际学报(Mayo Clinic Proceedings)上发表，妙佑医疗国际的心脏病学专科医生Jaskanwal Deep Sara博士是主要作者。

这项研究以多项早期研究为基础。在这些早期研究中，研究人员在冠状动脉疾病患者的声音中寻找信号，然后确定最为显著的语音生物标志物成分。Sara博士及其同事之前就找到了与最高冠状动脉压力相关的声音指标。他们使用此信息来指导当前研究，对象包括接受了临床定向冠状动脉造影（一种影像学检查，用于评估通向心脏的动脉中的阻塞程度）的患者。

研究人员使用了一款专门为人工智能语音分析而开发的智能手机应用程序。在接受了初始语音筛查然后接受了数年随访的患者中，研究人员能够预测他们的冠状动脉疾病结果。

与语音生物标志物得分低的患者相比，在基线时语音生物标志物得分高的患者更有可能因出现严重的胸部疼痛或冠状动脉问题而被送往医院或急诊室。在随访测试中，他们也更有可能出现阳性的负荷试验结果或被确诊冠状动脉阻塞。

尽管仍处于研究阶段，但人工智能语音分析技术可能会成为一种低成本、非侵入性的数字医疗工具，可以随时随地监测患者随时间推移发生冠状动脉阻塞的风险。

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