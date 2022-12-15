Newswise — 根据世界癌症研究基金会2020年的报告，全球在该年度新诊断出约620,000例淋巴瘤。随着在治疗手段上取得进步，例如嵌合抗原受体-T细胞疗法的推出，患者的存活率有所提升。

嵌合抗原受体-T细胞疗法是一种个性化的治疗方法，为经诊断患有各种淋巴瘤的患者带来希望。

“简单地说，淋巴瘤本质上是一种免疫系统癌症。”妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 血液病学家兼肿瘤科医生Madiha Iqbal博士说道。

新诊断患有淋巴瘤的患者将接受化疗与基于抗体的治疗相结合的疗法。但如果两种或多种此类治疗对这些患者未产生疗效，则嵌合抗原受体-T细胞疗法可能是一种选择。

“在嵌合抗原受体-T细胞疗法问世之前，两次化疗失败的患者的存活期非常短，大约只有6个月时间。”Iqbal博士说道。

接受嵌合抗原受体-T细胞疗法需要几周时间，患者的T细胞通常有助于抵御感染，这些细胞会被收集起来，通过基因工程来靶向淋巴瘤。

在患者接受低剂量的化疗后，经过改造的细胞会重新注入患者体内。这些细胞随后就会攻击和破坏淋巴瘤。

“即使是之前预后非常差的患者，现在也有可能被治愈。”Iqbal博士说道。

致新闻工作者：播出级视频在英语帖文的末尾提供下载。转载时请注明信息来源：“妙佑医疗国际新闻网”。

###

关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)

妙佑医疗国际是一所致力于创新并集临床实践、医学教育和科学研究为一体的非营利机构，以恻隐之心竭诚提供精湛医术和解决方案给需要治疗的每个人。请访问妙佑医疗国际新闻网，取得更多妙佑医疗国际的新闻信息。