明尼苏达州罗切斯特 — 得益于研究和治疗的进步，如今大多数确诊癌症的儿童仍能继续追求完整的成人生活。癌症治疗伴随着不孕不育症的风险，而当前的保留生育功能技术造就了确保接受癌症治疗的儿童将来能够选择为人父母的可能性。位于明尼苏达州罗切斯特的妙佑医疗国际(Mayo Clinic)的儿童和青少年生殖健康专科医生、儿童保留生育功能项目的联合创始人Asma Chattha内外全科医学士对保留生育功能以及家庭需要考虑的因素作出了解释。

Chattha医生说，一些癌症治疗可能会影响生育能力，包括放射治疗，特别是针对青春期信号来源的大脑和骨盆的放射治疗，以及含有环磷酰胺的化疗。

她说，如果治疗可能影响生育能力，肿瘤科医生可能会提出这个潜在问题，但重要的是，还需要家属能感觉舒坦自在就这个话题进行讨论。

Chattha医生表示，目前的保留生育功能方案取决于几个因素，其中包括儿童的年龄；已进入青春期或者青春期已经结束的儿童比年幼儿童有更多的选择。例如，对于已经进入青春期的大男孩，可以储存精液样本，而对于已经开始来月经的大女孩，则可以储存卵子。

对于尚未进入青春期的年幼儿童，储存生殖组织是唯一可行的选择。对于年幼女孩，可储存取自单侧卵巢的卵巢组织；对于男孩，可通过睾丸活检来储存少量睾丸组织。

Chattha医生说，这些样本将被储存在组织库里，当患者决定要为人父母，无论他们身处何方，都可以将其运送到他们的居住地。妙佑医疗国际的保留生育功能项目（Mayo Clinic's Fertility Preservation Program）根据儿童的年龄、青春期阶段、诊断和拟定的治疗方案提供了几种保留生育功能方案。卵巢和睾丸组织均有可能以冷冻保存。

“我们希望儿童保留生育功能项目能给这些儿童的未来注入乐观精神，”Chattha 医生说道，“很显然地，他们正在参加一场艰苦的战斗。这也是他们生命中非常困难的时期。然而毫无例外，我总发现有关保留生育功能的交流是患者家庭的希望源泉。”

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