根据一项妙佑医疗国际(Mayo Clinic)的真实世界证据研究，将再生医学应用于常见的肩关节手术可能会对部分患者的后续修复手术需求产生影响。 妙佑医疗国际的研究人员分析了现有的最大一组数据，以确定在标准肩袖手术后，将骨髓抽吸浓缩液加入到修复的组织中是否会改善患者的预后。骨髓抽吸液是从患者的骨髓中抽取的液体，其中含有浓缩的生长因子、干细胞和其他可能使组织和软骨再生的特殊细胞。

该分析确定了760名接受了增强型肩袖修复手术（在手术中加入了再生干预措施）的患者。研究人员将这些患者与3888名在手术时未进行任何生物干预的患者进行了比较。数据表明，114名选择在手术时加入骨髓抽吸浓缩液的患者需要进行第二次手术的可能性较小。

这项妙佑医疗国际研究的结果发表在《骨科运动医学杂志》(Orthopaedic Journal of Sports Medicine)上。

“我们分析的数据表明，与未接受骨髓浓缩液的患者相比，接受骨髓浓缩液的患者中需要修正手术的人数减少了近三倍，”整形外科医生和主要研究者Bradley Schoch医学博士说：“这一程序在整个骨科手术实践中的应用越来越多，通常作为辅助手段加入到肩袖撕裂手术中。”

肩袖撕裂——肌腱与肩关节分离——是导致美国数百万人疼痛和残疾的主要原因。关节镜手术是修复有症状肩袖撕裂的标准治疗方法。但是，根据撕裂的大小和肌腱的质量，这种手术可能会失败，有时需要进行修正手术。

再生医学是一个新兴领域，致力于寻求新型生物治疗方法来恢复受损的细胞、组织和器官。一个重点领域是生物制剂，即将来自人体的细胞、血液、酶、组织、基因或基因工程细胞等用于药物。妙佑医疗国际的再生生物治疗中心走在了这一领域的前沿，为了实现将新型再生生物治疗方法引入实践的目标而为该研究提供了支持。

“我们的结果表明，在手术修复的组织中加入骨髓抽吸细胞可能会使接受肩袖修复手术的患者受益，”妙佑医疗国际整形外科医生和该研究的共同作者Christopher Camp医学博士说：“但是，其确切的治疗机制尚不完全清楚。”

该研究团队还分析了646名在肩袖修复手术时选择富血小板血浆的患者的结果，发现与未经再生干预的患者相比，没有可衡量的差异。富血小板血浆是一种骨科生物程序，将含有生长因子和愈合潜力的血小板从血液中分离出来，并在受伤处回输给患者。富血小板血浆已显示出缓解其他病症（如膝关节炎）的潜力。

临床试验可能提供更有力的证据，证明骨科生物制剂对治疗肩袖损伤的益处。为了确认骨髓抽吸浓缩液是否可以防止进行二次肩袖修复手术的需求，需要进行以手术因素为研究重点的更高水平临床研究。

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