前列腺肿大可导致男性出现排尿不适的症状。随着年龄的增长，男性群体罹患此病的风险会日渐上升。约30%的男性会在60岁前出现相关症状，而约50%的男性会在80岁前出现相关症状。

目前人们可通过多种方法来有效治疗前列腺肿大，包括使用蒸汽疗法缩小前列腺，从而缓解症状。

良性前列腺增生(BPH)是老年男性群体中普遍存在的一种疾病。

妙佑医疗国际(Mayo Clinic)泌尿科医生Tobias Kohler博士说：“BPH是前列腺肿大的一种婉转叫法，没有人喜欢这种疾病。”

Kohler博士表示，前列腺肿大会压迫尿道，使其变窄，从而导致各种泌尿道问题。此外，随着年龄的增长，男性群体出现这些症状的频率会日渐上升。长期以来，人们一直利用药物和手术来治疗BPH，例如通过激光疗法或电切术由内而外灼烧前列腺以达到治疗目的。现在，我们有了一种相对较新的蒸汽消融疗法，可通过蒸汽使前列腺缩小。

Kohler博士说：“手术期间会生成一个持续9秒的蒸汽球，并用它来杀死所有不再需要或已经生长失控的前列腺组织。”

他表示，该手术在医生诊室内即可进行，并且几乎不会引起并发症或性副作用。

Kohler说：“手术期间产生的热量不会逸散到前列腺以外，也不会蔓延到其他无关区域。”

他还表示，这种新一代的BPH疗法有望很快取代昂贵的药物疗法。

了解有关BPH疗法的更多信息。

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