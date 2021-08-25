Newswise — 明尼苏达州罗切斯特 — 妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 的研究人员与麻省理工学院(MIT)的同事们合力研发出了一种快速密封胶，可以在不依赖凝血的情况下快速阻止器官出血。其详细介绍已发表在《自然生物医学工程》(Nature Biomedical Engineering)上。

此医用胶的灵感来源为藤壶。

藤壶是一种海洋生物，它们会附着在岩石、船的底部和大型鱼类身上，目的是在潮湿的环境和多变的表面中求得一个栖息地。而它们之所以能成功，是因为可以分泌出一种油类基质，这种物质可清洁表面并防潮。在这之后，它们会分泌出一种蛋白质，将它们与物质表面的分子交联起来。而这也是密封胶作用于器官或组织上时的两个步骤过程。

过去，外科医生会使用一种可以加速凝血并形成凝块的材料来止血。但它最快的起效时间也要好几分钟。而在这项临床前研究中，该研究小组已证明该新型医用胶可在15秒内快速止血，甚至在凝血开始之前就发挥作用。

“我们的数据显示，该新型医用胶可采用不依赖于凝血的方式实现快速止血。由此产生的组织密封甚至可以承受高动脉压。”妙佑医疗国际的心脏麻醉师和重症监护医生Christoph Nabzdyk医学博士表示。“我们认为这种新型医用胶有助于阻止包括内脏器官出血在内的严重出血，为有凝血障碍或使用了抗凝剂的患者提供帮助。此新型医用胶可能对于军民创伤受害者的医疗护理发挥助益。”本研究的共同资深首席作者Nabzdyk医生说道。

该医用胶使用由防水油类基质和生物粘附性微颗粒组成的可注射材料制成。胶中的微颗粒会在油类基质为其提供一个干净的黏合区域后迅速交联，并与组织表面牢固结合。该生物材料会在几周的时间里被身体慢慢吸收。

该研究得到了麻省理工学院Deshpande中心、美国国立卫生研究院、美国国家科学基金会、美国陆军研究局、ZOLL基金和三星奖学金的支持。本技术受到麻省理工学院和妙佑医疗国际共享专利的保护。

共同作者有来自麻省理工的Hyunwoo Yuk博士、Jingjing Wu博士、Xinyu Mao博士、Claudia Varela、Ellen Roche博士和Xuanhe Zhao博士，以及来自妙佑医疗国际的Tiffany Sarrafian Griffiths兽医学士及哲学博士和Leigh Griffiths博士。

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