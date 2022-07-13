罗切斯特，明尼苏达州—交谈困难或记忆和思维能力出现问题的人可能需要进行听力检查。神经科医生兼妙佑医疗国际阿尔茨海默氏症研究中心主任Ronald Petersen（医学博士）解释道，与年龄相关的听力减退可能会增加认知功能下降的风险。

多项大型研究表明，对于存在一定程度听力减退的人来说，即使处于中年阶段，日后罹患痴呆症的风险也会增加。Petersen博士表示，确切原因尚不清楚。

“这可能是因为大脑受到了的影响。一些研究表明，如果一个人的听力减退问题出现了很多年，大脑的某些部分，尤其是负责听觉感知、语言和记忆功能的颞叶，可能已经萎缩了。”Petersen博士说道。

还有可能是因为听力减退导致了社交孤立，从而增加患痴呆症的风险。

Petersen博士建议每两到三年进行一次听力评估，尤其是出现表明听力可能正在恶化的迹象时。这些迹象包括难以听清对话内容，尤其是在拥挤的房间里，以及经常要求他人重复说过的话。

有些时候解决方法很简单，只需清除下耳垢即可。

Petersen博士说，“如果还没有进入我们预期的衰老阶段就已经被检测出听力减退，您可以佩戴听力装置，即助听器或人工耳蜗。””不要将听力减退视为伴随衰老出现的正常现象。”

“我们认为，如果人们能改善听力，那么他们出现与听力减退相关的认知功能下降的风险也会随时间的推移而降低。”Petersen博士补充道。

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