COVID-19 （ 2019 冠状病毒病） 大流行使得部分人的日常锻炼活动难上加难。长时间久坐不动等行为会对健康产生不利影响，包括产生所谓的“久坐病 ” 。

在本次的Mayo Clinic Minute（妙佑医疗国际一分钟短视频）中，Mayo Clinic Healthy Living Program （妙佑医疗国际健康生活计划） 的健康理疗师Dani P. Johnson演示了如何将更多的运动融入您的日常生活中。

无论您是在办公室还是在家上班，Johnson建议，每工作30到45分钟就可以休息一下，做一些简单的拉伸运动。

“我们的身体会变得僵硬。当我们在办公桌前工作时，会长期处于这种弯腰驼背的姿势，所以我们确实需要把胸部扩展挺直起来。”Johnson说道。

“有一种方法就是做一些简单的肩部翻转动作，把肩膀往后和向下转动。”

“还有一种也不错的运动，您可以充分利用墙壁，走到墙边，把手背放在墙上，然后慢慢地上下滑动您的手。”Johnson建议道。

您不必担心没有运动器材可用。Johnson指出您的办公桌就是很好的运动辅助工具。

“只需将您的双手平放在办公桌上，然后进行拉伸，这样就可以将您的臀部向后移动，双臂向前伸展。”Johnson说道。

无论您是试着做一些拉伸运动，还是稍作休息去散散步，这些运动都是有效的。

###

致新闻工作者：英文版广播级视频可从此处取得。转载时请注明信息来源：“妙佑医疗国际新闻网”。单击此处可获取有关妙佑医疗国际的国际服务部信息。

关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)

妙佑医疗国际是一所致力于创新并集临床实践、医学教育和科学研究为一体的非营利机构，以恻隐之心竭诚提供精湛医术和解决方案给需要治疗的每个人。请访问妙佑医疗国际新闻网，取得更多妙佑医疗国际的新闻信息。