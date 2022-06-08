罗切斯特，明尼苏达州—对于患有重度关节炎、膝关节疼痛的患者来说，膝关节置换术是一个改善生活质量的可行选择。如今骨外科医生施行膝关节置换术时又多了一个新利器—增强现实技术。

借助此技术，外科医生可通过佩戴特殊的智能眼镜或头盔式护目镜来查看相关数据，同时视线可以停留在手术部位。增强现实与虚拟现实有所不同：虚拟现实眼镜会阻隔用户的视线，让用户感觉到自己在其他地方。

“想象一下喷气式战机飞行员戴的护目镜，可以将电子数据叠加显示在飞行员的真实视野中。”妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 专门施行髋关节和膝关节置换术的骨外科医生Michael Taunton医学博士说道。“这与孩子们在玩电子游戏时用的虚拟现实设备不同，那些设备会盖住眼睛。”

增强现实技术是将数字内容（如数据和3D图像等），叠加到用户的视野中。外科医生在施行骨头和软骨切除以及放置膝关节假体时，可以做到更加精确，并可以实时收到反馈。随着外科医生头部移动，系统显示在其视野中的信息也会改变。

Taunton博士表示，增强现实是计算机辅助手段的一大进步。医生将收集的患者腿部数据输入计算机中，并利用这些信息来帮助确定最佳移除角度和合适的骨移除量，使假体与骨面达到最佳配合和对齐。通常医生在手术过程中，需要将视线从患者身上移开以便查看计算机或摄像头上的信息。

“借助增强现实，我在使用导航系统的同时，可以继续保持关注患者，”Taunton博士说道。“我不需要移开视线。最终，我们希望能减少异常点，让我们能够更有效、更精确地施行膝关节置换术。"

2021年秋季，Taunton博士在妙佑医疗国际进行了首例增强现实膝关节置换术。虽然该技术尚未得到广泛运用，但是对于增强现实能否缩短手术和住院时间以及提高患者治疗效果的研究仍在继续。

Taunton博士表示，借助增强现实施行手术适合多数首次接受膝关节置换的患者。但这种技术可能不适合病情较复杂或需要进行修复术的患者。

有关在膝关节置换术中使用增强现实的更多信息，请点击此链接查看妙佑医疗国际新闻网的问与答播客（英文版）。

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如果您有意采访Taunton博士，请联系妙佑医疗国际公共事务部：Rhoda Madson。邮箱：[email protected]

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