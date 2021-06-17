Newswise — 对于John Roby来说，当下一瞬间 —— 紧急握住手刹，轮胎强烈摩擦地面，意识到大难临头，紧接着摩托车和皮卡副驾驶位之间不可避免地碰撞 —— 全然改观他的人生。

John已经不记得带来痛苦的撞车细节，他的记忆主要来源于事故报告和现场重建 —— 这是他不愿意回想的时刻。他在撞车事故中身受重伤，随后昏迷不醒。

从发生撞车的一刻到在妙佑医疗国际医院的病床上醒来，John不记得期间发生的任何事。

谈到从明尼苏达州曼凯托附近乘坐直升机飞往妙佑医疗国际医院位于罗切斯特圣玛丽院区，John说道：“我无法讲述来到医院的所有细节，因为在路上我已昏迷不醒。如果不是有直升机和医生的救助，我今天就不可能在此与你交谈。”

虽然John对于自己如何来到妙佑医疗国际不知情，但他深知自己由于重伤而被送往医院。他对此深表感激。当时毁容的John现在说道： “骨骼支离破碎造成我面目全非。”

John还表示，多亏了妙佑医疗国际的外科医生和临床医生、技术人员、护士以及参与护理的所有其他人员，一切再度改观。John的面部得到重建。

John当时在明尼苏达州曼凯托附近驾驶一辆摩托车沿169号公路行驶，期间与切入其行进路线的另一辆汽车发生碰撞。即使戴着头盔，John依然身受危及生命的重伤，需要立即接受治疗。

空中救护直升机Mayo One将其送往罗切斯特的妙佑医疗国际。

妙佑医疗国际的整形和重建外科医生Basel Sharaf医学博士和口腔外科博士表示，John面部的上、中、下部位出现大面积创伤和骨折。由于需要精心规划John的治疗方案，Sharaf博士求助于妙佑医疗国际的三维(3D)解剖建模实验室。

3D解剖建模实验室主任Jonathan Morris医学博士表示，头部和颈部的CT（计算机断层）扫描结果让工程团队得以为John制作出一系列真人大小的具体面部骨骼和病理性骨折模型。解剖建模部门使用计算机辅助设计程序复制John的3D面部和颅骨模型，并且使用这些模型3D打印复制品。

Morris博士和解剖建模部门使用CT扫描重建John的面部，其中每块独立的骨折碎片均以不同的颜色显示。接下来，Morris和Sharaf博士开始根据正常的面部测量结果和完好一侧面部的镜像，将骨折碎片移动到应有的位置。手术团队也使用患者最近的照片作为指引完成重建流程。

该团队3D打印多个专属于患者的模型，包括附带所有骨折碎片的颅骨，以及在Sharaf博士指导下基于拼图重建所完善和重新组装的第二版颅骨。

传统上，将所有碎片组合在一起后，外科医生会在手术室中弯曲和调整用于固定骨折骨骼的钢板。借助虚拟规划和3D打印，Sharaf博士使用完善的3D打印模型在术前弯曲骨骼重建所需的手术钢板，从而大幅度缩短手术时间。除了节省时间外，这些钢板还可以作为手术指南，从而准确地重建正常的面部骨骼。

“经由工程、放射学和整形外科团队的密切合作，我们得以打造出完善的颅骨，于其中将之前创建的所有碎片放在正确的区域和位置 ——不仅让颅骨的形状恢复正常，还可使其发挥应有的功能性，”Morris 博士如此说道。

完成重建后，我们建立最终的3D打印颅骨以展示重建结果，包括所有正确放置的钢板和骨骼。

John表示，看到自己的解剖模型令人毛骨悚然。

在妙佑医疗国际具备现场3D打印之前，类似于John这样的复杂外科手术必须在手术室中进行。虽然有相应的规划，但缺少3D打印模型所能提供的细节。

“如果您的面部出现大面积创伤，并且未采用虚拟规划和3D打印，我们就必须在手术室中实现最终的重建，”Sharaf博士说道。“通常，面部会出现相当多的肿胀之处，这有时会影响您（即使是有经验的医生）实现最佳的面部重建，尤其是尝试在三个维度上重建面部骨骼时。”

John的康复之路相当漫长，需要实施跨学科的多次手术来处理各种面部损伤。但是，手术取得的进展让John和家人重新找回了在2020年6月那一刻被剥夺的一切。

“我认出了自己”，John说道。“最重要的是我的爱人和孙子们认出了我。他们认出了自己的祖父。”

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