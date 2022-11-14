Newswise — 伦敦 — 妙佑医疗中心是一家提供个性化医疗服务的门诊诊所，服务范围涵盖心脏病学、胃肠病学和肺病医学，以及第二诊疗意见、先进的医学成像和健康计划定制。该中心目前将增设几名医生。

加入妙佑医疗中心的医生如下：

该医疗中心位于Harley Street Medical Area的15 Portland Place，是对接美国妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 旗下约4000名医生的“门户”。妙佑医疗中心的健康计划包括基因检测以及针对企业和高管量身定制的各种医疗项目。我们为患者安排了一套预定流程，即完成大部分检查并进行分析后，再由专科医生接诊。

该医疗中心可提供多种诊断方式，包括结肠镜检查和其他癌症筛查、腹部超声波、骨密度检测、CT冠脉造影、磁共振成像(MRI)、X线检查、心电图以及超声心动图。

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关于妙佑医疗中心

妙佑医疗中心是一家位于伦敦的非营利性学术医学中心，属于妙佑医疗国际的全资子公司。凭借卓越的医疗质量，美国妙佑医疗国际曾被《美国新闻与世界报道》评为排名第一的医院。妙佑医疗中心将为英国患者提供卓越的医疗体验。请访问妙佑医疗中心了解更多信息。

关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)

妙佑医疗国际是一所致力于创新并集临床实践、医学教育和科学研究为一体的非营利机构，以恻隐之心竭诚提供精湛医术和解决方案给需要治疗的每个人。请访问妙佑医疗国际新闻网，取得更多妙佑医疗国际的新闻信息。