伦敦 — 吞咽时如果食物或饮料意外地进入错误部位，就会产生不适感，许多人都有过这种经历。但吞咽问题有时会成为慢性问题，并可能是某种应该予以治疗的疾病的征兆。妙佑伦敦医疗中心的胃肠科医生James East医学博士解释了为什么会发生吞咽困难以及如何解决这个问题。

吞咽有问题的医学术语是吞咽困难。这种不常见的经历通常是由于吃得太快或喝得太快，或者食物咀嚼得不够充分，East博士表示。随着年龄的增长，食管的正常磨损也会导致这个问题。在慢性病例中，潜在的疾病可能是罪魁祸首。

“进食看似是一个简单的行为，但吞咽食物和饮料实际上是一项复杂的身体运作，”East博士说，“进食涉及到许多神经和肌肉。如果这些功能失常，食物可能无法正常通过消化道，而是会卡在咽喉或食管中或回流到咽喉或食管中。”

吞咽困难有两种类型。一种涉及食管，另一种涉及咽喉肌肉问题，称为口咽性吞咽困难。

与食管性吞咽困难相关的病症包括胃食管反流病；食管肿瘤；食管肌肉痉挛或无法松弛的病症，如失弛缓症；硬皮病；嗜酸细胞性食管炎；以及作为放射治疗副作用的食管瘢痕形成和变薄。

与口咽性吞咽困难相关的潜在健康问题包括某些形式的癌症；神经系统疾病，如帕金森病、多发性硬化症和肌营养不良；咽喉中出现一种称为赞克氏憩室的袋状突起；以及中风、创伤性脑损伤或脊髓损伤引起的神经损伤。

进食时慢性吞咽困难可导致体重减轻；呛噎；以及将食物吸入肺部，导致吸入性肺炎，East博士说。

慢性吞咽困难的诊断可能需要用到X线；使用内窥镜观察食管的内窥镜检查；食管肌肉压力测量；以及CT扫描。

治疗可以采用物理疗法、手术、药物治疗和改变饮食，包括不进食某些质地的食物、限制或戒除咖啡因和酒精摄入。

新的治疗方法包括经口内镜食管下括约肌切开术(POEM)，采用完全通过口腔进行的微创内窥镜隧道技术取代缓解食管肌肉痉挛的传统锁孔手术。

“如果吞咽困难开始变得比以前更频繁，务必立即咨询您的医疗服务提供者，以确定是否应归咎于潜在的疾病，”East博士说，“导致吞咽困难的慢性疾病通常可以成功控制，并极大地改善生活质量，但吞咽问题通常需要立即检查。”

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