Newswise — 罗切斯特，明尼苏达州 — 妙佑医疗国际(Mayo Clinic)在《美国新闻与世界报道》(U.S. News & World Report)2024–2025年度“ 最佳医院 ”排名中再次被评为全美最佳医院（于今日公布）。妙佑医疗国际的更多专业科室继续排名榜首（其他医院均无出其右），而罗彻斯特和亚利桑那州的妙佑医疗国际也再次登上荣誉榜。《美国新闻》继续对各州的医院进行数字化排名，而明尼苏达州、亚利桑那州和佛罗里达州的妙佑医疗国际再次在此《美国新闻》州排名中占据榜首。

妙佑医疗国际总裁兼首席执行官Gianrico Farrugia医学博士表示：“我们非常荣幸再次有更多专业科室领先于其他医疗中心，并且成为有两家医院登上《美国新闻》荣誉榜的唯一医疗保健机构”。“针对以患者为中心的卓越服务制定标准是一项重大的责任，我们的团队对此非常重视。妙佑医疗国际坚定秉持的目标是为全球各地的患者带来医疗保健的转型。上述认可，加上今年再次被《新闻周刊》评为世界第一的医院，均证明我们沿着正确的道路前进。”

此项年度排名为患者及其医生提供有用的信息，以便他们明智地决定在何处接受护理。

罗切斯特的妙佑医疗国际自该荣誉榜1990年首次发布以来就一直荣登榜单。亚利桑那州的妙佑医疗国际连续第八年与罗切斯特的妙佑医疗国际一起登上此荣誉榜。

《美国新闻》的美国排名前20医院荣誉榜涵盖在15个专业科室以及20种手术和病症中获得最多积分的医院，这些积分基于患者体验、患者生存期、出院结果、护士配备、先进技术、患者服务和在其他医疗专家心中的声誉。罗切斯特的妙佑医疗国际获得的积分远高于任何其他医院。

州和地区排名

明尼苏达州、亚利桑那州和佛罗里达州的妙佑医疗国际再次在《美国新闻》州排名中占据榜首。佛罗里达州妙佑医疗国际在过去九年中有八年在佛罗里达州排名第一。威斯康星州欧克莱尔妙佑区域医疗系统已被公认为威斯康星州西北部的“最佳地区医院”。曼凯托妙佑区域医疗系统已被公认为明尼苏达州西南部的“最佳地区医院”。

妙佑医疗国际的首席价值官Sean Dowdy医学博士表示：“妙佑医疗国际始终保持着全球领先医疗保健提供商的地位，这要归功于我们的员工始终致力于将患者的需求放在第一位”。“员工携手不断提高医疗保健领域的卓越标准”。

妙佑医疗国际成立于1864年，最初是一家只有一名医生的诊所，而目前已经成为全球患者寻求希望和治疗的目的地。今天，妙佑医疗国际仍然坚定不移地践行使命，每年有80,000多名工作人员为来自美国各州和130个国家/地区的130多万名患者提供专业服务和仁爱关怀。

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关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 妙佑医疗国际(Mayo Clinic)是一所致力于创新并集临床实践、医学教育和科学研究为一体的非营利机构，以恻隐之心竭诚提供精湛医术和解决方案给需要治疗的每个人。请访问妙佑医疗国际新闻网，获取更多妙佑医疗国际的新闻信息。

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