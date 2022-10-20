罗切斯特，明尼苏达州— 当卒中来袭时，每一秒都很重要。妙佑医疗国际专家解释了如何识别卒中的体征以及如何降低卒中风险。

“我们常说‘时间就是大脑’，意思是大脑的血流能越早恢复，患者的结果就越好，”妙佑医疗国际佛罗里达州院区的神经科医生James Meschia医学博士说。

尽管过去15年在治疗和预防卒中方面取得了进展，但全球统计数据显示，每4个25岁以上的成人中就有1人在其一生中会发生卒中。根据世界卒中组织的数据，今年全球将有超过1200万人首次发生卒中，650万人将因此死亡。美国卒中协会的数据显示，卒中是美国第5大死亡原因，也是导致残疾的主要原因。

卒中的类型

卒中有两种主要原因。当输送血液到大脑的血管阻塞时会发生缺血性脑卒中，这是最常见的卒中类型。约87%的卒中属于缺血性脑卒中。其余13%的卒中由血液渗入大脑或通往大脑的动脉破裂引起。这些是出血性卒中。

“卒中是一种脑病发作，”妙佑医疗国际罗切斯特院区的神经科医生Kelly Flemming医学博士表示：“我们建议每个人都学会识别卒中的体征，并立即寻求紧急救助。”

体征有哪些？

可能表示发生卒中的体征包括：突发平衡或协调问题；视力模糊或复视；面部一侧下垂；举起双臂时一侧或双侧手臂会滑落；以及言语不清或说话困难。出现上述一个或多个症状，专家建议立即拨打911或您的急救电话。

“人们注意到可能发生卒中者出现预兆的时间至关重要，”Meschia医生说：“时间是缺血性脑卒中的主要因素之一，还有就是能否安全有效地给予有帮助的治疗，如血栓溶解药物。如果给药太晚，情况可能会变得较糟。如果及时给药，患者的病症可能会有极大的改善，卒中造成的损害也会减少。”

卒中和流感

今年早些时候发表在美国心脏协会期刊《卒中》上的一项研究发现，在一组因各种原因住院的患者中，那些在住院一个月内出现流感样疾病的患者，与未出现类似疾病的患者相比，发生卒中的可能性高38%。在住院前一年内接种流感疫苗可将卒中风险降低至11%。

根据在美国心脏协会2020年基础心血管科学会议上公布的一项研究，50岁以上的住院患者和疗养院中的流感高风险人群如果接种流感疫苗，死亡、心脏病发作、小卒中和心脏骤停的发生率都会降低。

“接种流感疫苗确实能降低卒中的风险，”妙佑医疗国际亚利桑那州院区的神经科医生Gyanendra Kumar医学博士说：“通过降低患流感的风险，就可降低老年人出现伴随流感样感染发生的瘫痪和脱水的几率，而这些被认为是卒中血栓形成的风险因素。 流感样疾病还通过释放细胞因子等炎症性化学物质，损害血管甚至心脏的内膜，使身体发生卒中和心脏病发作的风险升高。这相应地又会引发一连串导致血栓形成的事件。”

预防卒中的建议

“尽管多年来医务人员应对卒中的方式发生了很大变化，但降低卒中风险的预防措施仍像以往一样保持不变且很重要。这包括控制血压，最好将血压维持在不高于120/80 mmHg的水平，”Flemming医生说道。

其他生活方式建议包括戒烟、健康饮食、降低胆固醇以及坚持锻炼，Meschia医生表示。

“理想情况下，每周至少进行约150分钟中等强度的锻炼。”Meschia医生说。

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