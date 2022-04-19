罗切斯特，明尼苏达州—Jim Nemecek在去年秋天感觉良好。2020年，他在妙佑医疗国际接受了一项名为椎间盘切除术的脊柱手术，术后愈合良好。出事之前，这位来自亚特兰大地区的69岁好动老人正在进行他最喜欢的运动：打网球。

发球后，他有一种熟悉的感觉。他背部的椎间盘再次破裂。Jim打电话告知了他的外科医生。

妙佑医疗国际神经外科医生Mohamad Bydon医学博士专长于复杂脊柱手术的微创方法，并在2020年Jim腿部疼痛无力时完成了Jim的第一次椎间盘切除术。这一次，Bydon博士建议先采用非手术治疗。

“那年秋天，Nemecek先生再次来就诊之后，我们开始进行物理治疗和注射，我们为他协调在他位于佐治亚州的家附近完成这些程序，”Bydon博士说。“当非手术措施不再有效时，我们进行了手术。”

Jim的手术是腰椎翻修减压和翻修椎间盘切除术。之所以称为“翻修”是因为这是第二次进行手术，这可能意味着额外的风险。

“任何类型的翻修手术都可能很复杂，因为疤痕组织可能会导致并发症，”Bydon博士说。“通常情况下，我们建议这些患者术后留在医院以便进行监测。”

还有另一种选择，可以让Jim在医院外恢复，给予他家一般的舒适感，但在需要时又可以立即联系他的护理团队。妙佑医疗国际刚刚在罗切斯特与妙佑医疗国际医院—罗切斯特和妙佑医疗国际高级居家护理（后者是妙佑医疗国际数字健康中心的一部分）合作推出了一项名为Monitoring at Charter House的计划。

这项新计划允许医生安排符合标准的美国和国际患者术后在Charter House过夜恢复，而无需留在医院。Charter House客房配备了远程监测设备，患者可以24小时与护理团队保持联系。Bydon博士认为，Monitoring at Charter House对Jim来说是个不错的选择。

“Jim是一个好动的人，考虑到我们做了翻修手术，我们想密切观察他，以确保术后恢复良好，”Bydon博士说。“这项计划提供了一张安全网，为合适的患者提供合适的护理。”

Jim对这个想法很感兴趣。

“我最大的问题是怎么去那里？”他开玩笑说。“这是我第一次坐救护车。”

Jim接受手术并适当恢复后，救护车把他送到Charter House。团队向Jim展示了监测设备，并教他如何测量自己的生命体征。然后，一名护士按下设备上的一个按钮，立即通过视频电话与佛罗里达州妙佑医疗国际的高级居家护理指挥中心连线。

“当我知道如果出了什么问题，按下按钮就能得到帮助时，我感到非常安心，”Jim说。“另外，从窗户往外看，妙佑医疗国际离我的房间才不到15码。”

在这一夜，Jim没有需要帮助—但他确实不小心按了一次按钮。

“我好像坐到了按钮或别的什么东西，他们突然出现在屏幕上，问我发生了什么事，”他说。“知道有人在照看着我，我感觉非常安全。”

Charter House的术后监测为病情更为严重的患者或需要医院全部医疗能力的有复杂需求的患者腾出了病床，并填补了特定类型患者的空白，Bydon博士表示。他是妙佑医疗国际学术事务和欧洲、中东、印度和非洲地区的执行医疗总监，并拥有Charles B.和Ann L. Johnson神经外科教授职位。

“这为那些术后病情过重无法回家，但又不至于需要住院的患者提供了一个解决方案，”他说。“有了这个计划，我们能够在合适的环境中为合适的患者提供合适的护理。因为患者更舒适，所以加快了恢复速度。”

Jim说病房比酒店房间更漂亮、更舒适。他比在医院里睡得更好，并且有更多的空间按照护理团队的建议进行活动。

“这就像是享受了住院的好处却完全没有住院的坏处，”他说。

佛罗里达州妙佑医疗国际也推出了同样的计划，名为Care Hotel：患者可以在附近的酒店过夜恢复，同时可以通过远程监测设备随时联系护理团队。

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