Newswise — 罗切斯特，明尼苏达州—妙佑医疗国际(Mayo Clinic)个体化医学中心的研究人员设计出一种免疫治疗技术，通过将嵌合抗原受体-T细胞疗法，即CAR-T细胞疗法与一种抗癌病毒相结合，更有效地靶向和治疗实体癌肿瘤。

这一联合方法已发表在《科学转化医学》(Science Translational Medicine)期刊上，涉及给经改造可识别癌细胞表面抗原的CAR-T细胞注入溶瘤病毒。溶瘤病毒是一种天然存在的病毒，可以感染和分解癌细胞。这些溶瘤病毒既能在癌细胞中很好地自然复制，经改造后又能有选择性地靶向癌细胞。

研究表明，CAR-T细胞可以将溶瘤病毒输送到肿瘤部位。随后病毒就可以渗透到肿瘤细胞中，进行复制，使肿瘤细胞破裂，并激发有效的免疫反应。

“这种方法可以借助病毒和CAR-T细胞消灭肿瘤”，Richard Vile博士解释道，他是妙佑医疗国际癌症中心(Mayo Clinic Cancer Center)基因和病毒治疗项目联合负责人，也是理查德·舒尔茨家族基金会(Richard M. Schulze Family Foundation)教授。“此外，当病毒到达肿瘤时，会使肿瘤转为一种高度炎性的环境，继而被患者自身的免疫系统发现并开始攻击。”

这一治疗策略解决了单独使用CAR-T细胞疗法治疗实体肿瘤面临的两大难题。首先，溶瘤病毒可以瓦解一些实体肿瘤用来躲避免疫系统攻击的分子屏障。其次，病毒可以侵入癌细胞的核心—这对于免疫细胞来说几乎是不可能完成的任务，因为免疫细胞往往会在入侵的过程中丧失能力。

研究人员还发现，这种联合方法还提供了一种针对肿瘤的免疫记忆表型。

“通过将病毒注入CAR-T细胞，我们激活它们对抗病毒和肿瘤，它们也由此获得了免疫记忆”，Vile博士说。“这样，我们就可以在以后的时间点用病毒进行助力，再次唤醒CAR-T细胞，并进行更多轮杀灭肿瘤的过程。”

Vile博士和他的团队利用小鼠模型，对儿童和成人的高级别胶质瘤以及皮肤黑色素瘤实施了双重静脉注射疗法。他们发现，这一联合疗法对多个部位的肿瘤都有很高的治愈率，并且没有引起严重的毒性。他们还发现，在治愈后的小鼠中，这一疗法对肿瘤复发有着明显的保护作用。

“在临床上，系统地提供治疗具有潜在优势，因为在治疗转移性疾病的患者时，你不必对每个肿瘤进行注射。”Vile博士解释说。

接下来，Vile博士强调，重要的是对动物癌症模型研究成果如何应用到病患照护中保持谨慎。

“尽管如此，我们还是希望能在一两年内将这种策略应用到临床试验中”，Vile博士说。“通过在妙佑医疗国际开展这样的试验，我们将可以对我们能否进一步提高CAR-T细胞疗法治疗不同类型实体肿瘤的疗效拭目以待。”

鸣谢

该项研究的部分资金来源于：老鹰癌症研究基金兄弟会(Fraternal Order of Eagles Cancer Research Fund)，奖学金计划(Fellowship Program)，欧洲研究理事会(The European Research Council)，理查德·舒尔茨家族基金会(The Richard M. Schulze Family Foundation)，妙佑医疗国际个体化医学中心，妙佑医疗国际投资中心，美国国立卫生研究院(NIH)（R01CA175386、R01CA108961、P50 CA210964 to R.G. Vile)，Terry和Judith Paul的资助，以及Oncolytics Biotech Inc.的研究基金。A. Huff和C. Driscoll的部分薪酬由美国国立卫生研究院T32 AI132165基金赞助。

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关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)

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