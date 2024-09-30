明尼苏达州罗切斯特 — 根据《新闻周刊》发布的“2025年度全球最佳智能医院”和“2025年度全球最佳专科医院”榜单，明尼苏达州罗切斯特的妙佑医疗国际(Mayo Clinic)斩获最佳智能医院及最佳专科医院殊荣，其中有七个专科名列榜首，其他医院均无出其右。

“全球最佳智能医院”针对来自28个国家/地区的350家医疗保健机构进行排名。这些机构在新医疗技术、远程医疗、人工智能和机器人技术的应用方面都处于领先地位。妙佑医疗国际因其在人工智能、数字成像、机器人技术和远程医疗方面的应用而受到特别认可。

亚利桑那州妙佑医疗国际、佛罗里达州妙佑医疗国际和威斯康星州欧克莱尔妙佑区域医疗系统均榜上有名。

“技术已经深刻改变了医疗保健行业。如今，远程医疗服务实现了患者与医疗服务提供者之间的全天候沟通。据估计，2024年将有超过1.16亿人寻求与医生进行虚拟会诊。”《新闻周刊》称。“数字成像、人工智能和机器人技术的新进展使得专业人员能够更快、更准确地发现问题。”

请访问《新闻周刊》“全球最佳智能医院”页面了解更多信息。

全球最佳专科医院

今年的榜单重点展示在以下12个医疗专科领域表现出色的医院 — 心脏病科和肿瘤科前300名；儿科前250名；心脏外科、内分泌科、肠胃病科、矫形外科和肺病科前150名；神经科、神经外科和泌尿科前125名；以及妇产科前100名。

亚利桑那州妙佑医疗国际、佛罗里达州妙佑医疗国际以及欧克莱尔妙佑区域医疗系统的排名自去年以来有所提升。具体而言，排名提升的专科包括：佛罗里达州妙佑医疗国际的10个专科，亚利桑那州妙佑医疗国际的9个专科以及欧克莱尔妙佑区域医疗系统的8个专科。

请访问《新闻周刊》“2025年度全球最佳专科医院”页面了解更多信息。

妙佑医疗国际是众多排名机构广为认可的首选医疗中心。许多机构都对医疗保健质量进行评级。但无论采用何种质量衡量标准，妙佑医疗国际是唯一一家始终跻身全国顶尖医疗服务提供者行列的医疗保健机构。

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关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)

妙佑医疗国际是一所致力于创新并集临床实践、医学教育和科学研究为一体的非营利机构，以恻隐之心竭诚提供精湛医术和解决方案给需要治疗的每个人。请访问妙佑医疗国际新闻网，获取更多妙佑医疗国际的新闻信息。