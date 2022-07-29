罗切斯特，明尼苏达州 — 妙佑医疗国际在《美国新闻与世界报道》(U.S. News & World Report)2022–2023年度“最佳医院”排名中再次被评为全美第一的“最佳医院”，现已连续七年获此殊荣。

自2012年《美国新闻与世界报道》首次公布州排名以来，罗切斯特妙佑医疗国际一直稳居明尼苏达州的第一名。加上今年，亚利桑那州妙佑医疗国际已连续十年在亚利桑那州排名第一，而佛罗里达州妙佑医疗国际在过去七年中有六年在佛罗里达州排名第一。

“再次荣获全美最佳医院排名第一，我们感到非常自豪。”妙佑医疗国际的总裁兼首席执行官Gianrico Farrugia（医学博士）说道，“我们的工作人员每天为患者提供最高标准的护理，而这一殊荣是对他们竭诚付出的肯定。没有工作人员的尽心投入，就不会有如今的成就。”

亚利桑那州妙佑医疗国际再次跻身“最佳医院”荣誉榜，这标志着亚利桑那州妙佑医疗国际已连续第六年入围全国20强医院。威斯康星州欧克莱尔妙佑区域医疗系统已被公认为威斯康星州西北部的“最佳地区医院”，明尼苏达州曼凯托妙佑区域医疗系统已被公认为明尼苏达州南部的“最佳地区医院”。

《美国新闻与世界报道》的“最佳医院”荣誉榜每年会在全国范围内评选出20家在15个医学和外科领域以及20种常见手术和病症方面综合得分最高的医院。医院的排名指标包括患者生存期、患者体验、护士配备、先进技术、患者服务和其他专科医生的评价等。该荣誉榜还在州和主要都会区内对医院进行区域排名。

“这项殊荣证明了我们的工作人员致力于为患者提供质量、安全性和体验感极佳的护理。”妙佑医疗国际首席价值官Sean Dowdy（医学博士）说道，“与以往相比，我为我们工作人员的毅力、专业知识、对细节的注重和同理心感到特别自豪，他们是我院最强竞争力的核心，也就是我院连续多年排名第一最大功臣。”

妙佑医疗国际成立于1864年，最初是一家只有一名医生的诊所，而现在，它已经成为了全球患者寻求希望和治疗的目的地。今天，妙佑医疗国际仍然坚定不移地践行使命，每年有74,000多名工作人员为来自美国各州和140个国家/地区的140多万名患者提供专业服务和仁爱关怀。

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关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)

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