Newswise — 尊敬的妙佑医疗国际：我的偏头痛断断续续发作已有五年了，为此我饱受折磨。最近，我发现自己平时服用的口服药物似乎也没那么有效了。我知道市面上有一些更新型的药物，但一位朋友建议我试一试Botox注射。她很认真地告诉我，正是这种药物使她的慢性头痛得到了控制。我想请问一下，Botox注射的安全性怎么样？是如何起作用的？这种药物的治疗方案是什么？需要结合使用其他头痛药物吗？

答：Botox又名A型肉毒杆菌毒素，其于2010年经美国食品药品管理局批准用于治疗慢性偏头痛。这种药物并不能根治此病。使用Botox注射治疗头痛的患者通常需要每三个月接受一次注射。

对于部分患者而言，这种治疗足以使其头痛得到控制。但对于其他患者而言，他们还需要结合使用额外的药物治疗或其他头痛治疗。医学界正在研究偏头痛的新疗法。

Botox是一种使用某种肉毒杆菌毒素来暂时麻痹肌肉活动的药物。它最为人熟知的作用是消除面部皱纹，同时实践证明Botox还可以帮助某些人群控制慢性偏头痛。这种药物主要适用于那些每月头痛长达15天或以上的患者。

自2002年以来，妙佑医疗国际的医生已经使用Botox安全有效地治疗了成千上万例慢性偏头痛患者。这种药物通常被注射到前额、头皮、颈部和肩部的肌肉中。

Botox预防头痛的具体机制尚不清楚。我们推测可能是肌肉神经中的疼痛受体吸收了注射的Botox，该药物随后使这些疼痛受体失活，并阻断神经向大脑发送的疼痛信号。

然而疼痛并不会永久性消失。在几个月后，神经将生长出新的疼痛纤维，而头痛往往会随之复发。Botox的效果通常可持续两个半月左右。但由于它的注射间隔不得短于三个月，因此某些患者在每个Botox疗程的最后两周需要接受其他头痛治疗。

根据美国头痛协会的建议，Botox治疗头痛的国家标准为每三个月注射一次。之所以不能更频繁地进行Botox注射，是因为如果提高注射频率，人体有较小概率累积肉毒杆菌毒素抗体。理论上，这些抗体可能阻止后续注射的Botox发挥作用。

对于许多患者来说，单独使用Botox就足以控制他们的慢性头痛。然而有些患者需要更多护理，包括使用额外的药物来预防偏头痛发作。这些药物可能包括心血管药物，如β受体阻滞剂和钙通道阻滞剂；某些抗抑郁药；以及某些抗癫痫药物。平时在偏头痛发作时服用的药物也可能有所帮助。

Botox注射的最常见副作用包括注射部位肿胀或瘀青。该药物的不常见副作用包括可能会扩散到附近组织，并导致眼睑下垂、眉毛移位、眼睛干涩或过度流泪等问题。这些副作用往往发生于已有眼睑下垂迹象或对肉毒杆菌毒素更敏感的患者群体。有时可通过稍微改变注射部位来减少这种副作用。

在罕见情况下，肉毒杆菌毒素的作用可能扩散到身体其他部位，并导致肌无力、视力问题、说话或吞咽困难或者呼吸困难等症状。医生通常不建议孕妇或哺乳期女性使用Botox，因为这种药物对胎儿的影响尚属未知。

Botox注射的费用非常昂贵，每组注射动辄需要几千美元。许多保险公司会为符合以下慢性偏头痛标准的患者承保注射费用：每月头痛15天或以上，且每月至少8天具有偏头痛的特征，持续3个月以上。建议您与医务人员讨论治疗选项。

在开始接受Botox注射之前，请确保为您提供护理的是持照且技术熟练的医务人员。Botox使用错误可能导致危险情况，因此必须由医生、护士或者在使用该药物治疗慢性头痛方面具有丰富经验的其他专科医生为您进行注射。

我个人建议您通过初级保健医生或神经科医生请求转诊。技能熟练、训练有素的医务人员可以与您详细讨论该程序，并帮助您确定它是否适合您的需要。— 妙佑医疗国际明尼苏达州罗切斯特院区神经科Mark Whealy博士

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