尊敬的妙佑医疗国际：我母亲六个月前曾出现中风。目前，她的行动能力已经恢复到接近正常水平，但在沟通交流方面仍然有些困难。她能够阅读，也能听懂别人说的话，但她经常为了找到字词来表达自己而挣扎。她很有挫败感，并且拒绝接受言语治疗，她认为那没什么用。请问对于我母亲这种情况，言语治疗会有帮助吗？

回答：对于中风所致的言语障碍患者来说，言语治疗的有效性取决于许多因素，包括中风所影响的大脑区域、脑损伤的严重程度、患者对自己面临的困难的认知，以及其学习和运用策略的能力。一般来说，言语治疗可以帮助中风所致的言语障碍患者，就像其他类型的康复治疗可以帮助此类患者重新学习因中风而失去的其他技能一样。

中风可能影响言语和语言能力，其中言语是声音的实体表现形式，而语言则是字词、字词含义和字词组合规则的心理再现形式。中风患者可能出现言语和/或语言障碍。

找字词是语言能力的一部分。医学将中风所致的语言障碍称为失语症。失语症会影响患者理解他们所听到或读到的内容、找字词、适当组合字词以及造出完整句子的能力。失语症为清楚沟通的重大阻碍，因而导致挫败感。

配合言语语言病理师进行治疗能够有所获益。言语和语言疗法的目标是帮助失语症患者尽可能地恢复语言能力，教他们弥补失去的语言技能，以及学习其他沟通方法，从而改善沟通交流。

言语语言病理师（又称为“言语治疗师”）会使用各种技巧来帮助患者改善沟通。经初步评估后，言语语言病理师将为患者提供康复治疗，其中可能包括一对一治疗，以及与其他失语症患者一起参加的小组治疗。小组环境提供了一个低压力的环境，让患者们能够练习沟通技巧，例如发起对话、轮流发言和澄清误解，因此对于治疗非常有用。

言语语言病理师还可以向您的母亲介绍在言语语言疗程之外使用的各种资源，如有助于重新学习字词和发音的计算机程式和移动应用。在言语语言康复过程中，我们通常建议利用各种小道具和沟通辅助工具（如图片、包含常用短语的便笺卡、一小张纸和笔），这些都有助于提高患者表达自己思想的能力。

您自己、其他家庭成员和亲朋好友也可以帮助您的母亲重建沟通能力。例如，持续性地鼓励她参与对话；给她充足的时间说话；不要替她完成句子或纠正错误；在你们谈话的时候关掉电视和其他电子设备，尽量减少导致分心的因素；留出时间进行轻松的交谈。

恢复语言技能可能是一个缓慢的过程。然而，只要付出耐心和坚持，大多数患者都会取得显著的进步，即使他们无法完全恢复到中风前的功能水平。为失语症患者寻求治疗很重要，因为如果不加以治疗，沟通障碍会导致患者感到困窘、影响人际关系，在某些情况下还可能导致抑郁症。

请继续鼓励您的母亲与医疗服务提供方讨论言语语言治疗方案。他们应该能够帮您的母亲找到一位擅长治疗中风所致言语障碍患者的言语语言病理师。

— Heather Clark博士，明尼苏达州罗切斯特院区，妙佑医疗国际神经内科

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