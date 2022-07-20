尊敬的妙佑医疗国际：我今年40多岁，有两个年幼的孩子。我母亲在60出头的时候出现了记忆问题，并且逐渐恶化。她的姐妹也存在相关的问题。怎样才能降低我和我的孩子患痴呆症的风险呢？我们平时应该吃一些特定的食物和补充剂，或者进行一些活动来降低记忆丧失的风险吗？

回答：痴呆症的症状表现为影响患者的记忆、思维和社交能力，致其难以进行日常活动。痴呆症是由大脑疾病引起的。阿尔茨海默病是最常见也是最广为人知的一种疾病。影响血管的疾病是痴呆症的第二大常见病因，也可导致心脏病发作和卒中。

有痴呆症家族病史会增加您患病的风险。但也有许多有家族病史的人从未出现症状。相反，没有家族病史的人群也可能随着年龄的增长而出现记忆问题。

您可考虑这四个建议，以降低您在记忆力方面面临的整体风险。

参与刺激大脑的活动。

考虑智力游戏和电脑游戏。可让这成为您终生的习惯，因为研究表明，认知刺激活动的价值是终生积累的。这意味着获得良好的教育，从事锻炼脑力的工作。进行需要集中精神的娱乐活动、爱好和社交活动对降低痴呆症的患病风险至关重要。

注重教育，学习新技能。

研究表明，一个人受教育的年限越长，患痴呆症的风险就越低。这似乎是因为花更多时间学习的人往往会发展出更强健的神经细胞网络，其大脑内这些神经细胞之间的联系也更紧密。这些神经细胞网络能够更好地处理可能导致痴呆症的脑部疾病引起的细胞损伤。

保持健康的生活方式。

与其他健康问题一样，健康的生活方式对于维持脑部健康同样重要。保证饮食营养均衡、保持健康的体重、经常运动以及避免增加心脏病发作和卒中风险的状况也可以降低患痴呆症的风险。花时间有效地管理胆固醇和血压、不抽烟和限制饮酒也已被证明可以改善日后的认知健康。这是因为这些措施会影响大脑、颈部和心脏血管的健康。保证优质睡眠和治疗睡眠障碍（例如睡眠呼吸暂停）也很重要。如果您饮食均衡，则不需要补充睡眠。

保持社交互动。

研究表明，对于任何年龄人群来说，社交互动都会为认知健康带来积极的好处。经常与他人互动，包括家人、朋友、邻居、同事和社区成员，可以让您心情愉悦、改善您的精神面貌并保持大脑活跃。这些经常性的互动会对您的认知能力产生积极影响，这已被证实可以缓解痴呆症的症状。

就您的孩子而言，可以尽早培养良好的习惯。您越早帮助他们养成健康的习惯，他们就越有可能保持下去。这将使他们终生受益。尽可能确保他们也保持健康的生活方式。如果他们的大脑和心脏血管在整个青壮年时期和中年期都能保持良好状态，那么随着年龄的增长，您的孩子更有可能保持健康。

如果年轻时血管的健康状况就发生恶化，那么这种损伤在日后是难以修复的。大脑血管受损也可导致痴呆症。

这并不是说，您上了年纪之后再选择健康的生活方式就没有任何帮助了。这些选择仍会对您的认知和身体健康产生积极的影响。

如果您担心自己可能比您母亲更早出现记忆问题，除了改变您的生活方式之外，还应联系您的初级保健医生或神经科医生以获得更多指导。— Gregory Day博士，佛罗里达州杰克逊维尔市妙佑医疗国际神经科

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