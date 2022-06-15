凤凰城，亚利桑那州 — 据世界卫生组织(WHO)称，头痛疾病是全球最常见的健康问题之一，也是最未得到适当诊断和治疗的疾病之一。在这次专家提醒中，凤凰城妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 的头痛和偏头痛专家兼神经科医生Amaal Starling医学博士针对包括偏头痛和药物诱发的反弹性头痛在内的各种疾病，提出了一些预防和管理头痛的建议。

“头痛疾病有十多种不同类型。最常见的致残性头痛疾病是偏头痛。偏头痛影响全球10多亿人，五分之一的女性、十一分之一的儿童和十六分之一的男性都受其影响，据世卫组织称，偏头痛是世界上致残率最高的疾病之一。”Starling博士说。

她还表示，偏头痛的症状会因人的年龄阶段而异。

“婴儿肠绞痛被认为是婴儿变异型偏头痛。腹型偏头痛和周期性呕吐综合征是常见的儿童变异型偏头痛。”Starling博士说，“典型的偏头痛可能在整个成年期发作。对于老年人群体，偏头痛相关性疼痛会减轻；但偏头痛的相关性特征，如光敏性、声音敏感度、恶心、呕吐或预兆可能会更突出。”

“尽管业界在偏头痛的治疗和预防方面已经取得了长足进展，但该疾病的诊断仍然不足，因此治疗也不足。”Starling博士说，“如果有人因头痛而无法工作，那多半是偏头痛；通常人们认为自己患有的窦性头痛其实是偏头痛。”

偏头痛是一种原发性头痛疾病，换言之，这种疾病是由大脑功能异常引起的。与继发性头痛疾病不同，它可能不是感染或肿瘤等基础疾病的症状。

其他常见的原发性头痛疾病包括丛集性头痛（持续数周至数月的阵发性头痛，通常伴有单侧眼内或眼眶周围持续长达3小时的剧痛），以及紧张性头痛（通常伴随轻度至中度疼痛，且可能属于慢性疼痛）。

一些原发性头痛疾病会与某些活动有关，如咳嗽性头痛、性交性头痛和运动性头痛。饮酒、食用含有硝酸盐的加工肉类等特定食物、睡眠不足、姿势不良、压力过大和不吃饭也可能引发这些疾病。

“偏头痛的诱因往往因人而异。不同患者的偏头痛诱因可能各不相同。“Starling博士说。

“一般来说，我会建议患者选择具有抗炎作用的地中海饮食，这种饮食要求多吃水果、蔬菜、坚果和豆类；多吃镁含量高的食物；多吃有机食品，而少吃加工食品和速食。”她说，“根据最近的一些数据，我还建议患者通过多吃鲑鱼、沙丁鱼和鲭鱼等富含脂肪的鱼来摄入更多的omega-3脂肪酸。”

过度使用止痛药，包括每周两次以上服用非处方止痛药（如阿司匹林和对乙酰氨基酚）或处方药（如阿片类药物和一些偏头痛药物），可能会引发反弹性头痛（又称为药物过度使用性头痛）。

“如果患者的偏头痛发作频率达每月四次及以上，那就应该考虑预防性治疗。”Starling博士说，“如果患者的偏头痛发作频率不高，每月发作不到四次，那么按需进行偏头痛特异性治疗可能比使用布洛芬等非处方止痛药更有效。”

她说，偏头痛的新疗法包括一系列新的预防性药物，这些药物可靶向一个被认为是疾病根源的身体系统 — 降钙素基因相关肽系统；以及专为治疗偏头痛而开发的各种医疗设备。”

Starling博士说：“如果患者因头痛而导致工作能力下降，那么最好是向医务人员咨询如何管理症状，而不是进行自我诊断和自我治疗。”

“在过去几年里，治疗偏头痛发作和预防偏头痛的方案激增，”她补充说，“我们现在有许多治疗方案可以帮助改善偏头痛患者的生活。”

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