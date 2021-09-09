糖尿病的治疗方式在过去十年来取得了长足进展。糖尿病是一种可能导致严重并发症的终身慢性疾病。尽管治疗方式有所进展，但许多糖尿病患者仍在与疾病作斗争。

“糖尿病是一种血糖消耗或代谢方面的异常现象，” 妙佑医疗国际(Mayo Clinic)佛罗里达州杰克逊维尔院区的肾病专家Tambi Jarmi医生说。“因此，糖尿病患者自身通常难以将血糖调节到细胞需要的水平。这可能是由于胰腺分泌的胰岛素不足，也可能是对该胰岛素产生了抵抗所致。”

胰腺移植或许可以帮助患者恢复正常的胰岛素分泌以及改善血糖控制。

大多数胰腺移植手术是为了治疗1型糖尿病。胰腺移植有可能治愈这种疾病。但是，这种移植手术通常只保留给有严重糖尿病并发症的患者，因为移植可能导致严重的副作用。

在某些情况下，胰腺移植也可以用于治疗2型糖尿病。对于肾脏因糖尿病而受损的患者，胰腺移植通常会配合肾脏移植一起进行。

“移植胰腺是为了真正治愈糖尿病，”Jarmi医生解释道。“虽然用机械泵治疗的效果很好，但那算不上是治愈。有机泵，也就是胰腺移植，确实可以治愈糖尿病。因此，我的患者们往往很难理解他们已经不再患有糖尿病了。因为长年累月承受这种疾病之苦所致，让我们很难说服其中一些患者停止检查血糖。”

Jarmi医生还解释道，胰腺移植有多种不同的类型，包括单独移植胰腺，这种方案通常用于没有其他器官严重损伤的早期糖尿病患者，以及同时移植肾脏和胰腺。

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