明尼苏达州罗切斯特 — 妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 正在推出其广受国际信赖的医疗信息网站MayoClinic.org的简体中文版。

除了简体中文版，MayoClinic.org还有英文版、阿拉伯文版以及西班牙文版。

妙佑医疗国际健康教育和内容服务部医学主任兼Mayo Clinic.org首席医学编辑Sandhya Pruthi医学博士说：“全球有很多人到访妙佑医疗国际和访问MayoClinic.org以获取可信、准确的健康信息。改善无障碍环境和消除语言障碍是我们回应这一需求的方式之一。”

简体中文版的MayoClinic.org提供有关疾病和病症、症状、诊断性检测和医疗操作、食谱、健康生活等方面的信息。其中的内容将持续更新，以始终确保准确性和相关性。

Mayo Clinic International（妙佑医疗国际全球运营）临床执业的执行医疗主任Stacey Rizza医学博士表示，“以中文为第一语言的人遍布世界各地。推出MayoClinic.org的简体中文版本将为全球数以百万计的人提供关键的健康信息。”

妙佑医疗国际新闻网也提供简体中文版本。

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关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)

妙佑医疗国际是一所致力于创新并集临床实践、医学教育和科学研究为一体的非营利机构，以恻隐之心竭诚提供精湛医术和解决方案给需要治疗的每个人。请访问妙佑医疗国际新闻网，获取更多妙佑医疗国际的新闻信息。