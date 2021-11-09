明尼苏达州罗切斯特 — 妙佑医疗国际(Mayo Clinic)的研究人员发现一种疗程更短的新型人乳头瘤病毒(HPV)相关口咽癌治疗方法，与标准治疗相比，此新疗法可非常有效控制病情且副作用更少。

与目前的治疗方法相比，这种新型治疗方法采用了微创手术治疗和一半标准剂量的放射治疗。而且，这种新治疗方法也仅持续两周，而不是标准治疗的六周。

新治疗方法的研究结果于10月20日星期二在美国放射肿瘤学会年会上发表。

“HPV引起的喉癌是美国增长最快的癌症类型之一，”妙佑医疗国际的放射肿瘤科医生兼该研究的作者Daniel J. Ma医学博士说。

Ma医生表示，虽然这种癌症的标准治疗治愈率高，但也可能会导致许多短期和长期的治疗毒性，包括口干、吞咽问题、颈部僵硬和颚骨问题。

“这些副作用中有许多与用于治疗的辐射量有直接关联性，”Ma医生说。

Ma医生及其同事设计了一项初步临床试验，研究使用微创手术和一半标准放疗剂量的新治疗方法。该初步临床试验表明，在审慎选定的患者中使用新治疗方法可以使病情得到极佳控制，并且毒性要低得多。

“我们的研究结果表明，在选定的HPV相关口咽癌患者中，更短的疗程就可以获得与标准治疗相似的结果，”Ma医生说。基于这些第三期临床实验结果，妙佑医疗国际已将这种更短疗程的治疗方法用作对审慎选定患者的标准治疗。

Ma医生及其同事正在开发未来的临床试验，以测试是否有可能将较低剂量的辐射与其他治疗策略（如质子束治疗）相结合，从而进一步降低对患者的毒性。

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