佛罗里达州杰克逊维尔―妙佑医疗国际癌症中心（Mayo Clinic Cancer Center）佛罗里达州院区的研究人员正在开展一项研究，以验证使用基因组测序来预测胃癌患者从化疗或免疫疗法中获益的可能性。这项研究已在《自然通讯》（Nature Communications）杂志上发表。

“在全世界各地，胃癌是癌症相关死亡的主要原因之一，”隶属妙佑医疗国际癌症中心佛罗里达州院区的Tae Hyun Hwang哲学博士/佛罗里达州卫生部癌症主席说。

Hwang博士表示，作为治疗计划的一部分，大多数胃癌患者会接受化疗，有时还会接受免疫疗法。然而，并非所有患者都能从这些治疗中获益。

“我们试图使用基因组测序来构建一个模型，以便预测患者从化疗或免疫疗法中获益的可能性，”Hwang博士说道。

为了构建这个模型，Hwang博士和他的团队制定并执行了一种机器学习算法，用来整合来自5000多名患者的基因数据。随后，该团队开发了一种由32个基因组成的分子特征，可用于指导患者的医疗护理决策。

Hwang博士说道，“让我们感到高兴的是，我们的32个基因组特征不仅提供了预后信息，还预测了患者在化疗和免疫疗法中的获益。特别是，我们惊喜地发现32个基因组特征能够预测患者对免疫疗法的应答，因为要识别出胃癌患者对免疫疗法应达的可靠生物标志物一直是该领域的难题。”

Hwang博士还表示，32个基因组分子特征仍需要进行前瞻性验证，但他相信，它最终将能够识别出可能对化疗和免疫疗法产生应答的患者。

“同样地，我们也能够识别出不太可能从化疗和免疫疗法中获益的患者，从而使其免受这些疗法的潜在副作用的影响，”Hwang博士说道。

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