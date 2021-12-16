Newswise — 明尼苏达州罗切斯特 — 根据妙佑医疗国际(Mayo Clinic)的最新研究，一种通过单导联心电图（EKG）识别心脏功能不全的新人工智能（AI）算法也可以预测患者在心脏手术后的长期存活率。

这项发表在妙佑医疗国际学报（Mayo Clinic Proceedings）上的研究发现，一种以前已经证明可以有效检测出患者有左室射血分数降低的算法也可以用于预测心脏手术后的长期死亡率，这使它成为一个潜在的宝贵工具，供患者及其医疗服务提供者在考虑手术时评估风险。

“我们的研究发现，在没有明显严重心肌病的患者中，长期死亡率与射血分数降低的阳性人工智能心电图筛查结果之间存在明确的相关性”，妙佑医疗国际心脏病专家兼该研究的资深作者Mohamad Alkhouli医学博士说。“在接受瓣膜、冠状动脉搭桥或瓣膜和冠状动脉搭桥手术的患者中，这种相关性是一致的。”

这项回顾性研究涉及检阅1993年至2019年间罗切斯特妙佑医疗国际20,627名患者的情况。这些患者接受了冠状动脉旁路移植术、瓣膜手术或两者，并且其左心室射血分数超过35%。在这些患者中，17,125例人工智能心电图筛查正常，3,502例筛查异常。筛查异常的患者往往年龄较大，合并症较多。

该算法应用于这些患者手术前30天内所做的最近期心电图。从妙佑医疗国际心脏外科数据库中提取了基线特征以及住院、30天和长期死亡率数据。

筛查正常的患者五年存活率为86.2%，筛查异常的患者为71.4%。两组的10年存活率分别为68.2%和45.1%。

“我们的研究记录了该算法在预测心脏手术后长期、全因死亡率方面的预后价值”，Alkhouli医生说。“分析表明，人工智能筛查异常与瓣膜或冠状动脉搭桥手术后长期死亡率增加30%有关。对于临床医疗专业人员来说，这可能有助于对转诊接受手术的患者进行风险分层，并促进共同决策。”

这项研究被认为是说明使用单一心电图的人工智能算法在更好地预测心脏手术结果方面的有用性的首次大规模研究。由于该算法使用常规且相对廉价的检测，经验证后可广泛应用。

目前正在进行其他研究，以确定此算法提供的信息是否能够改善诊断、决策和临床结果。在心脏病学中使用基于人工智能的检测在学术型医疗护理中心越来越普遍，并且这项研究的结果可能会鼓励更多的医疗服务提供者考虑其临床意义。

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致新闻工作者：Alkhouli医生可以接受英语和阿拉伯语采访。单击此处可获取有关妙佑医疗国际的国际服务部信息。观看这项研究的共同作者Abdulah Mahayni讨论该文章的视频。

关于妙佑医疗国际学报(Mayo Clinic Proceedings)

妙佑医疗国际学报是一份同行评审的月期刊，发表涉及临床和实验室医学、临床研究、基础科学研究和临床流行病学领域的原创文章和评论。该期刊由Mayo Foundation for Medical Education and Research基金会赞助，旨在推动医生教育事业的发展，已出版95年，发行12.7万份。

关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)

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