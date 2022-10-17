罗切斯特，明尼苏达州 — 妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 研究人员发现，借助人工智能(AI)算法来分析临产妇女的变化模式，可以帮助确定产妇能否顺利进行阴道分娩，以及阴道分娩能否确保母婴平安。这些研究结果已发表在《PLOS ONE》期刊上。

妙佑医疗国际妇产科医生及该研究的资深作者Abimbola Famuyide（医学博士）说道：“这是我们首次使用算法为医生和助产士提供有力指导，帮忙他们在产妇分娩过程中做出关键决定。在经过进一步的研究论证后，我们相信该算法将能够实时发挥作用，这意味着在临产妇女分娩期间，每输入一次新的数据都会自动重新计算出不良结果的风险。这将有助于降低剖腹产率，并减少产妇和新生儿的并发症。”

对分娩中的产妇定期进行宫颈检查以衡量分娩进展很重要。这是一个必不可少的步骤，因为它可以帮助产科医生预测产妇能否在特定时间内进行阴道分娩。问题是，分娩时的宫颈扩张因人而异，并且有许多重要因素决定了分娩的过程。

在这项研究中，研究人员使用了尤妮斯·肯尼迪·施莱佛国家儿童健康与人类发育研究所的多中心安全分娩联盟数据库的数据来创建预测模型。他们对66,586例分娩中的700多个临床和产科因素进行了研究，这些因素涵盖从入院到产程进展时的各种因素。

风险预测模型由入院分娩时已知的数据组成，包括病人的基线特征、病人最近的临床评估以及入院后的累计产程。研究人员解释说，这些模型或许可以为传统的产程表提供一个替代方案，并利用每个病人的基线和产程特点作出个性化的临床决策。

Famuyide博士说：“这对产妇来说是非常个性化的。”他补充说，这将为远程助产士和医生提供一个有力工具，因为它使病人有时间从农村或偏远地区转移到具有适当护理水平的环境。

“人工智能算法在分娩过程中能够进行个性化的风险预测，这不仅有助于减少不良的分娩结果，还可以减少与孕产妇有关的医疗保健费用。在美国，这笔费用预计超过300亿美元。”Robert D. and Patricia E. Kern健康服务和结果研究科学主任Bijan Borah博士补充道。

目前正在进行验证研究以评估这些模型部署到产房后的结果。

这项研究是与妙佑医疗国际Robert D. and Patricia E. Kern Center for the Science of Health Care Delivery的科学家合作进行的。作者声明在本研究中没有相互竞争或潜在的利益冲突。

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