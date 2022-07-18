Newswise — 罗切斯特，明尼苏达州 — 妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 在一项开创性调查研究中对一大批患者进行了分析，以了解他们寻求干细胞疗法的动机，以及他们的期望是否具有科学依据。调查发现有助于医务人员破除误导性观念，并更好地为患者提供咨询服务。该调查的负责人是Jennifer Arthurs、Zubin Master博士以及Shane Shapiro医学博士，相关成果已发表于NPJ Regenerative Medicine。

“我们发现，许多对干细胞治疗感兴趣的患者所抱有的观念都缺乏当前医学证据的支持。例如，许多人认为干细胞疗法比外科手术或标准治疗更有效。”罗切斯特再生医学中心的生物伦理学家兼本研究的共同资深作者Master博士说道。

调查团队分析了共计533名患者，这代表了希望通过干细胞及其他再生疗法（即骨生物活性材料疗法）治疗骨肌系统疾病的患者的最大已知样本量。接受调查的患者都曾在2018年11月至2020年2月期间考虑前去妙佑医疗国际再生医学治疗病房进行咨询。这些患者的平均年龄为68岁，其中半数为女性。

调查主要围绕三个问题：

患者为什么对干细胞治疗感兴趣？

患者是如何了解到干细胞治疗的？

患者是否联系过干细胞医疗中心？

大约27%的患者认为干细胞疗法可以延迟或避免接受关节置换手术；26%的患者认为该疗法有助于缓解疼痛；以及近19%的患者认为干细胞注射治疗比外科手术效果更好或者创面更小。

佛罗里达州杰克逊维尔再生医学治疗病房的医疗总监兼本研究的共同资深作者Shapiro博士表示：“临床证据并未显示干细胞疗法可以完全代替关节置换或肌腱修复手术，或者该疗法的效果优于标准治疗或外科手术。”

受访者提及的最常见信息来源是互联网在线搜索，其次是亲朋好友的口碑推荐。

妙佑医疗国际是最早提供再生医学咨询服务的医疗机构之一，致力于向患者宣传并负责任地推广再生疗法。咨询服务主要向患者介绍有关干细胞和骨生物活性材料疗法的事实信息。

“本次研究的发现增强了妙佑医疗国际再生医学咨询服务的价值。患者一直对干细胞疗法很感兴趣，但许多人可能对这种治疗的效果有所误解。”佛罗里达州杰克逊维尔妙佑医疗再生医学治疗病房的执业护士兼患者协调员Arthurs说道，“妙佑医疗国际是一个值得信赖的再生护理健康信息来源。”

调查分析显示，许多患者在向妙佑医疗国际寻求咨询之前都曾联系过干细胞医疗中心。但是，那些更倾向于当面咨询的患者不太可能联系过干细胞医疗中心，他们更可能是经医务人员转介前来妙佑医疗进行咨询。

研究团队得出的结论是，有志于负责任地推广干细胞和骨生物活性材料疗法的医务人员应向患者全面介绍各种不同的治疗选择，告知患者真实、准确的信息，纠正患者对此类疗法的误解，同时还应尊重患者寻求此类疗法的动机。

由于这项调查主要针对希望通过干细胞疗法治疗骨肌系统疾病的患者，研究团队建议开展进一步研究，以了解对骨生物活性材料疗法及干细胞疗法感兴趣的更广泛人群的态度。

有关更多信息，请阅读妙佑医疗国际再生医学中心博客。

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关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)

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