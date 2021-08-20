尊敬的妙佑医疗国际(Mayo Clinic)：我的父亲罹患慢性阻塞性肺病多年，因病情恶化而住院治疗。医疗服务提供者建议我的父亲进行肺康复。他有点犹豫，不知道该如何是好。请问肺康复能为患有慢性阻塞性肺病的患者带来哪些好处？患有其他肺部疾病的人群您是否也建议肺康复？

回答：肺康复是一项医疗督导计划，其中包括结构化的运动训练、健康教育、行为矫正、营养咨询，以及向患有特定慢性呼吸系统疾病或由于其他疾病导致肺部问题的患者传授呼吸技巧等。肺康复旨在改善慢性呼吸系统疾病患者的身心状况，并指导患者建立和维持能有益于其未来健康的行为习惯。

肺康复非常适合患有慢性阻塞性肺病（COPD）的人群。它已被证明可有效减少患者呼吸困难的症状、改善患者身体机能并且提高患者整体的生活质量。有研究表明，与稍晚开始肺康复或不进行肺康复相比，如果患者在因慢性阻塞性肺病相关问题住院后的三个月内开始接受肺康复，那么其在一年后死亡的风险便会低得多。另外也有越来越多的证据表明，肺康复可以改善以下患者的症状、运动能力和生活质量：患有间质性肺病、哮喘、肺高压和囊性纤维化等疾病的人群，以及进行肺癌手术、肺减容术或肺移植手术前后的患者。

肺康复中的医疗护理将由来自不同专业领域和背景的医疗服务专家团队提供，包括肺科医生、呼吸治疗师和运动生理学家。根据每个人的需求，肺康复治疗团队中还可能包括护理、物理医学与康复、营养、心理学和精神病学以及睡眠医学方面的专家。

肺康复治疗通常在门诊或医院康复中心进行，每周一到三次督导式的疗程，整个过程持续六到十周。

在患者开始肺康复之前，医疗服务团队会先：

检测患者的运动能力和肺功能。

审查患者的病史和当前的治疗方案。

询问患者当前的身体活动水平、心理健康状况及饮食状况。

确立个别患者在计划进行中要实现的具体目标。

团队会基于这些信息，为患者制定一份最能满足其需求的专属医疗护理方案。

虽然传统的肺康复都是在诊所或医院进行，并有直接的医疗督导，但越来越多的证据表明，居家式的肺康复，特别是在家中进行的运动训练也是安全的，而且可能同样有效。这种居家式康复治疗对参与者来说可能更为方便。此外，对于因工作原因和出行限制等因素而无法定期前往康复中心的人而言，居家式康复也可能是一个很好的替代选择。许多肺康复中心都正在努力建立居家式计划。

运动训练是肺康复的核心部分。个性化的运动训练计划，或称运动处方，通常会根据计划开始前的运动负荷测试中获得的信息来制定，每个参与者都有属于自己的专属计划。该运动训练一般会将有氧运动（例如跑步机行走或骑自行车等）、力量训练与可提高平衡性和灵活性的锻炼相结合，目的是提高肺康复参与者的力量和耐力，减少患者呼吸困难、疲劳和疲倦的情况。康复团队可能会建议患者在运动前使用药物来扩张气管，或者教导患者在运动时调整常规氧疗，以最大限度获得益处。随着参与肺康复的患者慢慢熟悉自己的运动方案，对进行定期锻炼越来越有信心，医疗团队便会鼓励患者在督导式的疗程之外，于家中或其他场所，例如健身中心开展独立锻炼。

参与者还可以学习特定的呼吸技巧，例如横隔膜呼吸、噘嘴呼吸或瑜伽呼吸。这些技巧可以帮助有肺部疾病的患者更好地控制呼吸，应对紧张情境，尤其是在运动期间避免有喘不过气来的感觉。在某些情况下，康复团队还可能让参与者参加针对呼吸肌的特定训练。这种训练旨在增强呼吸肌的肌力。有证据表明，与单独进行运动训练相比，在将呼吸肌训练与运动训练相结合后，某些呼吸系统疾病患者呼吸困难的情况有所缓解且运动能力得到提高。

另外教育和咨询也是肺康复的主要部分。参与者会获得如何更有效地服用药物和管理疾病、制定戒烟计划（如适用）等相关教育，以及讨论如何修改日常任务，以尽量减少呼吸困难的情况或避免感觉喘不过气。此外，许多肺康复计划还会为患者提供基于个人或团体式的支持，针对如何妥善管理和缓解抑郁及焦虑，以及如何改变饮食与准备膳食给予指导，以获得长期的健康益处。

总的来说，参与肺康复是管理慢性阻塞性肺病的一个关键组成部分。我鼓励您同您的父亲及其医疗服务提供者谈谈肺康复的价值。我相信肺康复可以帮助患有肺部疾病的患者更好地管理症状，提高自身体能和执行日常任务的能力，尽可能提升患者的整体健康与幸福水平。— Bryan Taylor博士，妙佑医疗国际佛罗里达州杰克逊维尔院区，心血管疾病科

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