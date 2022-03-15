明尼苏达州罗切斯特 — 根据最近对常见运动手术的两项研究，不含阿片类药物的疼痛管理方案与常见阿片类处方药具有同等的疼痛缓解效果。

阿片类药物可以帮助人们管理疼痛，但可能会让人上瘾。据世界卫生组织（WHO）报告，全球约有50万例死亡可归因于药物使用。超过70%的这些死亡与阿片类药物有关，在这其中有30%以上的死亡是因用药过量所致。据世界卫生组织估计，2017年约有11.5万人死于阿片类药物过量。未导致死亡的阿片类药物过量比起致命药物过量更普遍高出数倍。

妙佑医疗国际(Mayo Clinic)的矫形外科医生、运动医学专科医生Kelechi Okoroha医学博士表示，外科医生面临的挑战是在优化患者术后疼痛控制的同时，还要尽量减少阿片类药物使用。Okoroha医生是这两项研究的资深作者。

Okoroha医生说，骨科和脊柱疾病约占阿片类处方用药总量的十分之三，因此，外科医生可以通过限制阿片类处方药来显著减少与阿片类药物相关的死亡。

研究人员创造了一种疼痛管理方法，可免除在常见运动手术后使用阿片类药物。在第一项研究中，参与者接受了膝关节手术以重建前交叉韧带（ACL）。在第二项研究中，参与者接受了修复回旋肌套的手术。所有参与者在术前都接受了神经阻滞。

每项研究中都有一组参与者接受标准的阿片类药物方案来管理疼痛。另一组则参与不含阿片类药物的疼痛管理方法。非阿片类药物方案包括止痛药、非甾体类抗炎药和肌肉松弛剂。

两项研究都发现，与标准阿片类药物治疗方案相比，非阿片类药物治疗方案达到了至少相同甚至较佳的疼痛控制效果和患者满意度。

在这两项研究中，最常见的副作用都是嗜睡、头晕和胃肠道症状。在回旋肌套研究中，接受非阿片类药物治疗方案的参与者报告的副作用略少于接受阿片类药物治疗方案的参与者。

Okoroha医生表示，妙佑医疗国际现行限制阿片类药物的一种方式是为患者提供传统疼痛管理的替代方案。

Okoroha医生说：“我认为这是一项真正具有颠覆性的研究，我们发现它在常见运动手术中是有效的。因此，我们的计划是将这种方案实施于其他手术，并希望借此减轻全球阿片类药物负担。”

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