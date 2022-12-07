Newswise — 人乳头状瘤病毒(HPV)具有100多种变异株，感染这种病毒通常会引发疣。HPV的某些变异株还可导致宫颈癌、肛门癌、阴茎癌、阴道癌、外阴癌以及咽喉癌。

这些感染通常通过性行为或其他皮肤接触传播。疫苗可针对最易导致生殖器疣或癌症的HPV毒株提供保护。

妙佑医疗国际儿科传染病医生Nipunie Rajapakse（医学博士）认为，13岁以下的儿童应该尽快接种HPV疫苗。该疫苗可以避免儿童日后患上相应类型的癌症。

呆在诊室候诊对于任何人来说都多少有点吓人，而对于等待接种疫苗的孩子而言更是如此。但相比可怕的HPV，这一切都不在话下。

“这种病毒的可怕之处在于，它还会导致癌症。”Rajapakse博士说。

HPV感染是最常见的性传播感染。大约85%的人会在一生中的某个时刻发生该种病毒感染。

我们建议为11到12岁的男孩和女孩接种疫苗。接种可在儿童健康体检期间进行。

“最好是在孩子接触这种病毒之前为他们接种疫苗。因为一旦感染了病毒，疫苗就无法再有效地预防毒株感染。”

Rajapakse博士说，9岁到45岁的人都可以接种疫苗。

“这种疫苗非常有效、非常安全且非常独特，因为它能够预防癌症。”

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