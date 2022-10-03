尊敬的妙佑医疗国际：我今年62岁，最近进行了一次体检。我的医生建议我进行肺癌筛查。我在过去曾每天吸一包烟，但大约在十年前已戒掉。我的身体从来没有出现过任何问题，所以我想知道是否有必要做筛查。筛查需要做些什么？

回答：肺癌是全球癌症死亡的主要原因。据世界卫生组织报告，全球每年约有180万人死于肺癌，约两倍于第二大致死癌症结肠直肠癌的每年报告死亡人数。

但有多项设计良好的权威研究显示，组织得当的筛查计划可将肺癌死亡人数降低20%。

筛查计划旨在及早发现肺癌，因为早期肺癌的治疗成功率更高。一般建议肺癌高风险人群接受筛查。高风险人群通常包括像您这样在人生某个阶段大量吸烟的人。

美国国家肺癌筛查试验发现三类人群从筛查中受益最大。第一类人群是有肺癌病史的人群。第二类人群是持续30年或更长时间每天至少吸一包烟的人群。

第三类人群是持续20年或更长时间每天至少吸一包烟且同时存在其他肺癌风险因素的人群。这些因素可能包括有肺癌家族史、患有肺气肿或其他肺部疾病、接受过放疗，或者过往曾在其他身体部位确诊癌症。

肺癌筛查计划的一个重要组成部分是肺部的放射学检查，称为低剂量CT。肺部CT扫描检查需要先经过大约一小时的医疗预约流程，但扫描检查本身通常只需要不到五分钟。

低剂量CT扫描是一种类似于X线扫描的无痛程序。将通过计算机生成扫描期间采集的肺部及其周围结构的细致影像，然后由放射科医师（即专门负责根据成像检查诊断疾病的医生）进行读片。

通过CT扫描进行肺癌筛查非常重要，因为相比症状诊断或胸部X线检查诊断，此种扫描检查能够提早很多时间发现肺癌。CT扫描能够发现小至一粒米的癌症。癌症的及早发现具有重大意义，因为肺癌治疗后的存活率与确诊时的肺癌分期直接相关。

如果肺癌在CT扫描筛查确诊时处于早期，则通常可通过手术治愈。此外，早期肺癌的治疗通常可采用微创技术，相比更具创伤性的外科手术，微创技术可确保患者更快复原并更快地恢复正常生活。

我们务必要认识到，正确进行的肺癌筛查不仅仅是肺部成像检查。适当的肺癌筛查还是一项多学科综合检查计划，其中包含初步个体化风险评估以确定您是否会从筛查方案中获益。

一项权威的筛查计划应包括适当的分析并有系统性的计划来应对CT扫描发现的任何异常，毕竟并非所有发现的肺部斑点都是癌症。此外，还务必要让专家根据个体患者的具体背景评估放射学影像，然后确保将筛查异常总结报告分发给患者并向其解释。在读片后，接下来的步骤可能包括进行额外检查、制定未来检查计划或者讨论治疗选择。对于许多患者而言，该检查计划可能只是每年一次胸部CT检查。

戒烟是一个明智的决定 — 也许是您人生中最佳的医疗决定。戒烟可大幅降低许多健康问题的风险，并促进身心健康。肺癌筛查无疑可通过确认您戒烟后的当前及未来健康状况，加强您这一戒烟决定的坚定性。

Stephen Cassivi医学博士，妙佑医疗国际胸外科，罗切斯特，明尼苏达州

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