杰克逊维尔，佛罗里达州— 去年早些时候，Veronica Ciudad-Real被诊断出患有多发性骨髓瘤，一种她从未听说过的血癌，这让她感到非常惊讶和困惑。她才40岁，比该疾病的大多数患者都要年轻。随后她又了解到，在她的祖国萨尔瓦多无法获得她所需的治疗。鉴于COVID-19疫情仍在肆虐，Veronica将不得不离开自己的家和14岁的女儿，去接受救命的骨髓移植手术。

当她一家人在网上搜索各种治疗方案时，妙佑医疗国际作为多发性骨髓瘤治疗领域的领导者频繁出现在他们视线中。但一想到自己不会讲英语，要联系相隔千里的医疗机构可能很困难，于是Veronica开始在当地接受化疗。

从美国来看望她的妹妹Jeannette在跟一位熟人提起这件事后，获悉妙佑医疗国际在萨尔瓦多有一位患者联络员。很快，他们联系到了这位名叫Claudia Maria Fernandez的联络员，她主要负责协调国际患者在妙佑医疗位于美国的三个主要地点接受护理。她安排了Veronica与位于佛罗里达州杰克逊维尔的妙佑医疗国际癌症中心的血液学家和肿瘤科医生、多发性骨髓瘤专家医学博士Sikander Ailawadhi进行虚拟看诊。视频看诊后，他们制定了一个计划，最终让Veronica接受骨髓移植。

“一开始，我对医生描述的手术有一种天然的恐惧。我害怕住院和语言不通，”Veronica说。Jeannette住在妙佑医疗国际西南约两小时车程的地方，将会陪伴Veronica并帮她进行沟通。

2021年7月4日，Veronica前往美国接受移植。一方面急于开始治疗，另一方面当她得知移植后需要在医院待两周左右时，她又开始感到焦虑。考虑到她所面临的挑战以及COVID-19带来的不便，她的医疗团队提出了一个替代方案，即申请加入妙佑医疗国际高级居家护理计划，这意味着她可以在家人的陪伴下康复。

该计划于2020年6月启动，旨在让先前必须住院的患者可以选择在家里接受富有同情心、高质量的虚拟和面对面护理和康复服务。Veronica是第一位可以舒舒服服地在家里康复的骨髓移植受者。

“妙佑医疗向我们介绍的高级居家护理计划大大减轻了我的恐惧和焦虑，因为我的家人可以一直陪伴着我，”Veronica说。

Veronica家人在离诊所几英里的地方租了一套房子，在接受移植的三天后，Veronica住了过来。她觉得过渡到居家护理很容易。

“女儿虽然在萨尔瓦多，但随时都可以打电话和我聊天。我的家人也一直在身边支持我。这对我的身心都有很大的帮助，让我可以专心康复。我觉得这让我能够更快地康复，”她说道。

Jeannette也觉得这段经历很有意义。她表示，她能够一边继续工作一边照顾Veronica，并得到了大家庭的支持，而这在COVID-19的诸多限制下本来是很难实现的。

Ailawadhi博士说，虽然Veronica还需要进行随访护理，但她有望在未来几年过上正常的生活。在Veronica接受移植100天后的约诊中，Ailawadhi博士告诉了她一直在等待的好消息：她很快就能回到萨尔瓦多，与女儿Daniella团聚。

“不管过去还是将来，和妈妈分开都会让我感到很难过，”Daniella说。“但感谢上帝和妙佑医疗国际团队，让我妈妈成功接受了移植。这次治疗后，我妈妈将能够更长久地陪在我身边。”

Veronica归心似箭，但回忆起自己面临的种种困难，她也满怀感激之情。

“非常感谢妙佑医疗国际，”Veronica说。“这是一次美好的经历 — 即使语言不通，我也感到宾至如归。我感受到了每个工作人员的关爱。他们是一支出色的团队。”

###

致新闻工作者：可在妙佑医疗国际新闻网观看视频。此处有翻译的文本。

关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)

妙佑医疗国际是一所致力于创新并集临床实践、医学教育和科学研究为一体的非营利机构，以恻隐之心竭诚提供精湛医术和解决方案给需要治疗的每个人。请访问妙佑医疗国际新闻网，获取更多妙佑医疗国际的新闻信息。