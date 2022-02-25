明尼苏达州罗切斯特 — 妙佑医疗国际(Mayo Clinic)疫苗研究小组负责人强调，考虑到未来患者的安全性，有必要加强对疫苗及其机制的长期研究。

Gregory Poland医学博士Richard Kennedy哲学博士在科学杂志《自然综述：免疫学》Nature Reviews Immunology）上最新发表的评论文章中写道，若能更加注重理解疫苗的下游影响 — 不仅是对免疫力的影响，还有对所有其他生物系统的影响 — 将能提供有益信息，既帮助提升疫苗对所有人的较高安全性，又能增强公众对疫苗的信任。

他们表示，若能加强对疫苗的分子、遗传和免疫学机制的研究，将有助于理解和避免疫苗的不良反应。

其次，他们敦促继续对可增强免疫力的药物进行佐剂研究，并允许研究人员针对特定的病症或疾病的亚型，微调干预措施。换而言之，使靶向更为精准。

第三，他们倡导一种“系统生物学”的方法，即考虑所有可能干扰其他正常身体系统的潜在相互作用和下游影响。第四，他们呼吁在临床试验期间，以及在试验结束后很长一段时间的常规临床实践中，加强对参与者反应的监测。

他们表示，任何一种疫苗都不是毫无风险和副作用的，但通过在基础设施、评估、跟踪、分析和纵向研究上投入更多研究资金，未来疫苗的安全性和患者对疫苗的信心可以得到大幅提升。

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