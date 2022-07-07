罗切斯特，明尼苏达州 — 对于某些重度臂丛损伤患者来说，重建术可能是无效的，因此他们选择接受截肢术。在一项由妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 的研究人员开展的回顾性调查中，这些患者在接受截肢术后报告的机械性肩痛更少，就业率更高，而且满意度也更高。该论文已发表在《骨与关节外科杂志》(The Journal of Bone & Joint Surgery)上。

臂丛是从脊髓向肩、臂和手发送信号的神经网络。这些神经可能被拉伸、压缩，甚至被撕裂或从脊髓剥离，从而造成损伤。

最严重的臂丛损伤通常因摩托车或汽车事故引起。受伤者可能会丧失肩、臂或手的知觉或活动能力，但手术可能有助于恢复功能。手术治疗包括神经松解术（解除神经周围的瘢痕组织）、神经移植和神经转移术，以及肌肉移位术。然而，对于某些希望接受截肢术的患者来说，外科重建术可能并不可行。

在2000年6月至2020年6月期间，该文作者开展了2,200例成人臂丛手术。在该研究中，他们审查了32例后来接受了截肢术的患者的医疗记录。平均而言，接受截肢术的时间约为受伤后四年，末次重建术后三年半。所有患者均出现了与受伤手臂重量相关的神经痛和肩痛。

十例患者装配了肌电假肢，这种假肢利用残肢的肌肉来控制手臂功能。十七例患者装配了传统假肢。

研究人员发现，所有患者在接受截肢术后更有可能获得就业机会。所有患者承受的痛苦都有所减轻。没有患者表示后悔接受截肢术。

此外，装配肌电假肢的患者报告称他们经常使用假肢，相比之下，装配传统假肢的患者中只有29%的人报告经常使用。装配肌电假肢的患者也可以使用肌电假肢来抓放物品。作者称，还需要开展更多的研究，才能了解不同类型的假肢对这些患者是否使用假肢有何影响。

妙佑医疗国际手外科和微血管外科医生兼该论文通讯作者Alexander Shin医学博士表示，“虽然外科重建术在数十年间已取得了重大进展，能够提升臂丛神经损伤患者的生活品质，但我们现在已经进入了停滞期，无法让所有的患者都对治疗结果满意。”“与此同时，假肢技术已有了一定程度的改善，一些患者可能会选择截肢，这样他们就可以从最新的假肢技术中获益。” 

其他作者（均来自妙佑医疗国际）为Sean Cantwell医学博士、Andrew W. Nelson、Brandon Sampson、Robert Spinner医学博士Allen Bishop医学博士Nicholas Pulos医学博士

本研究不需要资金投入。

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