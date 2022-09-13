Newswise — 罗切斯特，明尼苏达州—子痫前期是一种严重的妊娠并发症，其特征是高血压和肾损伤。妙佑医疗国际(Mayo Clinic)的研究人员发现，与经历过无并发症妊娠的女性相比，有严重子痫前期病史的女性有更多指标表明其患脑细胞损伤和炎症的风险更高。该研究结果已在圣地亚哥举行的阿尔茨海默病协会国际会议上公布。

高达15%的女性会患子痫前期。如果不及时治疗，子痫前期会给孕妇和胎儿造成严重甚至致命的并发症。即使在妊娠结束后，子痫前期也会对女性的肾脏、心脏和大脑造成长期损害。

子痫前期也与心脏病、中风和认知功能下降的风险升高以及晚年脑容量变小有关。然而，尚未发现可靠的早期标志物（高风险的物理指标）来确定哪些女性有患病风险。

在这项研究中，研究人员探索了是否可以在并发子痫前期的妊娠结束数年后的女性体内血液循环中发现脑细胞膜的细胞外囊泡（一种充满液体的小囊泡）。

从罗切斯特流行病学项目的病例数据中，将40名有子痫前期病史的女性（其中33名有轻度子痫前期病史、7名有严重子痫前期病史）与40名经历过无并发症妊娠的女性对照组进行了比对。与对照组相比，在有严重子痫前期病史的女性中，呈β淀粉样蛋白阳性的细胞外囊泡浓度显著更高，这种有毒的脑蛋白被认为是阿尔茨海默病的重要组成部分。

淀粉样蛋白的存在表明有脑细胞损伤和炎症。研究人员发现血液循环中的淀粉样蛋白浓度水平也有所增加。

“有子痫前期病史的女性血液中的这些脑细胞损伤和炎症标志物可用于开发新的诊断和治疗策略，以改善女性终生的认知健康。”妙佑医疗国际的肾病专家、资深作者Vesna Garovic（医学博士、哲学博士）说，“但还需要进一步的验证研究来确定这些标志物在预测认知功能下降方面的作用。”

研究人员还观察到，这些标志物的浓度水平越高，大脑灰质的总量就越少，而灰质对认知和智力功能很重要。

Garovic博士建议妊娠期女性注意子痫前期的体征和症状：

进行产前检查以便医务人员监测您的血压。

注意突然的体重增长和身体肿胀。虽然这两种情况在健康妊娠期间都很常见，但突然的体重增长或肿胀（尤其是面部和手部）可能是子痫前期的体征。

如果您有严重的头痛、视力障碍、严重的腹痛或严重的气短，请立即联系医疗服务专业人员或前往急诊室就诊。由于一些疼痛是常见的妊娠主诉，因此可能难以察觉到严重问题。如果您对自己的症状心存担忧，请联系医疗服务专业人员。

有子痫前期病史的女性务必要将此病史信息告知她们的医疗团队，Garovic博士说：“对于女性中与生殖史相关的未来健康风险，我们的认知正在不断提高。”

###

关于妙佑医疗国际(Mayo Clinic)

妙佑医疗国际是一所致力于创新并集临床实践、医学教育和科学研究为一体的非营利机构，以恻隐之心竭诚提供精湛医术和解决方案给需要治疗的每个人。请访问妙佑医疗国际新闻网，获取更多妙佑医疗国际的新闻信息。