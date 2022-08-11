罗切斯特，明尼苏达州 — 左心室功能障碍是心脏泵血功能低下的医学名称。在年龄超过60岁的族群中，大约有9%的人受这种疾病的影响。罗切斯特妙佑医疗国际(Mayo Clinic)的心脏病学专家Paul Friedman医学博士对这种疾病作出了解释，并介绍了相关的诊断和治疗方法。

左心室功能障碍是个可能无征兆，却可能致命的疾病。

“至为重要的是，此疾病可能不呈现任何症状，却能导致严重的不良后果，包括气短、因昏厥而住院，甚至死亡。”

Friedman博士表示，对于已知患有此疾病的患者而言，可供选择的治疗方法有很多种。

“有许多具有强大效力的治疗可帮助心脏恢复其泵血功能的强度，进而延长寿命。”Friedman博士说道。

有证据显示，这种疾病若能越早确诊则越好。

“我们的目标是协助有较高风险患者及时发现此种疾病。”

这并不意味着患者必须前往医疗中心接受筛查。

”经由我们示范呈现，患者只需通过在家查看智能手表上的心电图(ECG)，即可筛查此疾病。”

一些智能手表可以通过心电图来测量心律。

Friedman博士说，“让人意想不到的事是，通过一个于商店购买的消费设备，将其戴在手腕上，就能识别是否有潜在的无症状但危及生命的疾病。”

导致左心室功能障碍的风险因素包括：年龄增加、糖尿病、高血压，还有某些药物也可能会增加这种风险。

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记者：英语帖子末尾的下载部分提供了广播级视频(1:10)。请注明“新闻来源：Mayo Clinic新闻网。”

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