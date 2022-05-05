杰克逊维尔，佛罗里达州 — 50岁以下人群 患 结直肠癌的比率在全球范围内呈上升趋势。佛罗里达州杰克逊维尔市妙佑医疗国际的肿瘤科医生Jeremy Jones医学博士解释了人们可以避免的风险因素，以及任何年龄人群都应重视的预警信号。

风险因素

一些个人生活习惯可能增加患结肠癌或直肠癌的风险。Jones指出，这些生活习惯包括抽烟、酗酒、高脂饮食、低纤维饮食以及缺乏锻炼。

为避免结直肠癌而采取措施，并不意味着要忍痛割爱，他补充说：“这些措施很多都可以归结为适度原则。适度原则对预防结肠癌非常重要。”

还有一些个人无法控制的风险因素。Jones博士说，一些遗传性疾病，例如林奇综合征和家族性腺瘤性息肉病这类遗传性疾病，可能导致家族中年龄较小的成员患上结直肠癌。

他补充道：“幸运的是，这些疾病相对不常见，但它们会增加患结肠癌的风险”。

注意预警信号

Jones博士表示，定期进行结直肠癌筛查可以在息肉癌变之前及时发现并将其切除，从而帮助预防结肠癌。

世界各地的筛查指南各不相同，但总的来说，根据泛美卫生局的数据，建议一般风险人群从50岁开始筛查。Jones博士指出，鉴于年轻人结直肠癌的发病率增加，美国的指南建议一般风险人群从45岁开始筛查。

对于高危人群（例如有结直肠癌家族史的人群），建议在更早的年龄进行筛查。

Jones博士说，注意预警信号也很重要。这些预警信号包括持续性腹部不适（例如胀气或疼痛、持续腹泻或便秘、体重无故减轻、虚弱、疲劳、直肠出血或便血)。

Jones博士还说，遗憾的是，有时人们存在一种误解，认为结直肠癌只发生在老年人身上，这可能导致医生推测这些症状是由一些普通疾病引起的。例如，在不考虑所有可能原因的情况下，将直肠出血视为可能是由痔疮引起的。

他说，“如果有人出现这些症状，按照传统观念，你可能会认为他们太年轻了，不会患上结肠癌。我们必须改变这种观念。很遗憾的是，‘你太年轻了，不会患结肠癌’这样的话对于所有年龄的人来说都不适用。”

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