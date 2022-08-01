杰克逊维尔，佛罗里达州 — 或许您从未听说过外周动脉疾病，事实上，很多人都未听说过。尽管广大医生和卫生机构同心协力，让人们逐渐认识到了心脏病是全球头号致死原因，但作为心血管疾病之一的外周动脉疾病却仍未被大众所熟知。

这种疾病好发于65岁以上人群。但存在额外风险因素的年轻人也可能会罹患这种疾病，这些风险因素包括糖尿病、抽烟、肥胖症和高血压。

外周动脉疾病会累及下肢，但这通常是由动脉粥样硬化（一种由胆固醇斑块堆积在血管壁导致的血管疾病）所致。动脉粥样硬化会造成动脉狭窄并限制血液循环，还可能导致斑块破裂，形成血栓。患有此病的大多数患者在多个特定部位存在血管疾病，由此增加了严重并发症的几率。

遗憾的是，外周动脉疾病通常无法被尽早诊断，因此，患者往往得不到最积极的治疗。解决临床医生和患者的意识和科普宣传问题是新PAD国家行动计划的重点关注领域。该计划由美国心脏协会牵头，与25个组织和国家领导人合作制定。

Amy Pollak医学博士是佛罗里达州杰克逊维尔市妙佑医疗国际(Mayo Clinic)的心脏病专家，与Brigham and Women's Hospital的Aruna Pradhan博士和Boston Medical Center的Naomi Hamburg博士共同负责和推进该计划的实施。

该计划概述了以下目标：提高患者和医务人员对该疾病的认识；改善诊断、治疗和最终健康结果；通过公共卫生举措减少实施与外周动脉疾病相关的截肢术；增加和持续推进研究；以及推进宣传工作。

“如果您患有泛血管疾病，即胆固醇堆积累及身体多个部位，如心脏、脑部或腿部，那么您出现心脏病发作、卒中、死亡或截肢导致肢体缺失的风险会非常高。”Pollak博士表示，“泛血管疾病患者和糖尿病患者罹患外周动脉疾病的风险最高。因此，我们必须询问这些患者的症状，对他们采取积极的药物治疗，并予以更密切的关注。”

当通向腿部的动脉出现严重的胆固醇堆积，从而限制血液流动时，就可能会出现该疾病的症状。某些症状（例如走路时小腿抽筋）可能为轻度、重度或介于两者之间，但会随着疾病进展而恶化。其他症状可能表现为腿部变化，例如：仅一侧腿发冷；腿部皮肤光滑发亮；脚趾甲和腿毛生长缓慢；脚趾、足部或腿部疮疡无法愈合；以及腿部无脉搏或脉搏微弱。人们可能会误认为其中一些症状只是衰老的迹象，因此，向专业医护人员寻求帮助以解决这些问题极为重要。最常见的症状是行走能力下降。患者可能没有任何痛感。

体检可以发现患者可能没有意识到或是简单归因于其他病因的症状。Pollak博士表示，对于符合风险特征的患者，即使他们还很年轻，也有必要脱掉袜子检查其腿部和足部。临床医生可能会通过询问患者能够轻松完成哪些活动来发现问题。用于检查糖尿病和测量胆固醇的血液检查也应是最新的。

诊断性测试，例如踝肱指数测试可以比较患者在运动前后脚踝和手臂的血压比值，从而发现腿部的血液循环问题。该测试可确定是否存在外周动脉疾病及其严重程度，是一种非侵入性方法。

血管造影使用成像技术来定位血管阻塞，可结合CT或MRI进行。导管血管造影允许在治疗的同时打开动脉。如果尽早开始治疗，一种称为血管重建术的下肢手术可以恢复血液流动，避免截肢。失去行动能力会对患者的工作能力造成影响，使其难以保持活跃和独立。

无论是对患者还是对为其提供护理的医疗系统而言，都需要承担很高的风险。约有三分之一的患者会在确诊外周动脉疾病后五年内死亡，20%的患者会出现心脏病发作或卒中。

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