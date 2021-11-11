伦敦 — 心脏病患者的最佳养生之道似乎就是休息和放松的稳定方案，但积极运动对于心脏和整体健康也是必不可少的。来自伦敦Mayo Clinic Healthcare（妙佑医疗国际医疗保健）的Elijah Behr医学博士解释了为什么即便那些有更高心脏骤停风险的患者也能够安全运动，并说明了此类人群在运动时的注意事项。

“即便是心脏损伤严重到可能导致心力衰竭的患者，运动对于改善他们的生活质量也很重要，”Behr医生说。不过这有一个前提：“运动量必须在合理范围内，并且要注意避免加剧既有疾病。”

心脏病患者在运动时有哪些注意事项？

此类患者应结合自身既有心脏病的病情来制定运动计划。

“举例而言，某个患者患有冠状动脉疾病，这意味着胆固醇在其动脉沉积或发生阻塞。该患者若过度运动，就可能出现胸部疼痛，并增大既有疾病的相关风险，”Behr医生说。“而对于自身疾病不会因运动而恶化的患者而言，例如某些存在心律问题的患者，他们可以尽情地运动。”

建议进行什么类型的运动？是否要排除有氧运动？

“此类患者是可以进行心血管运动的，实际上这种运动对他们的安康幸福和预后非常有益。不过他们必须根据自身病情来调整制定运动强度和持续时间，”Behr医生说。

Behr医生还表示，一般而言，如果运动可能对患者的病情造成负面影响，那么他们最好避免参加高强度、耐力或竞技运动，并且应该咨询心脏病专家制定个性化的运动计划。

可以采取哪些措施来降低运动期间发生心脏骤停的风险？心脏骤停有哪些警告信号？

Behr医生表示，对于有心脏骤停风险的患者而言，为了最大限度地降低运动的风险并享受运动的益处，关键在于避免过度剧烈或长时间的锻炼或竞技运动。

他建议，如果患者在运动期间出现胸部疼痛、呼吸困难、心悸或头晕等症状，就应该立即停止运动并寻求医疗帮助。

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关于Mayo Clinic Healthcare

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