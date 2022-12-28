Newswise — 如果您是一名抽烟者，您可能正处于想要戒烟的阶段，但需要一份指南，指引您如何从抽烟的“这里”到达不抽烟的“那里”。以下是明尼苏达州曼凯托妙佑区域医疗系统的精神病学家Patrick Bigaouette医学博士关于如何开始您的无烟之旅的建议。

计算抽烟的成本

抽烟会对您的身体、您周围的人和您的钱包造成损失：

抽烟会让您面临更高的健康风险，包括更容易罹患 癌症 、 心血管疾病 和 慢性阻塞性肺疾病 。它还会降低您的预期寿命。

您周围的人 —— 亲人、朋友、同事 —— 都会受到二手烟的影响。

计算一下。一包烟的价格约为 12 美元。每天一包乘以 30 就是 360 美元 / 月。抽烟还会浪费时间 —— 您需要占用工作、陪伴家人和参加活动的时间来抽烟。

电子烟也有类似的身体和经济成本，但由于它们是相对较新的产品，健康风险还没有被完全了解。此外，这些产品没有获得美国食品药品管理局的批准，因此对它们其中的成分没有任何监管。

知道何时已做好戒烟准备

为什么戒烟这么难？尼古丁会刺激大脑中的奖励回路，释放多巴胺，让人感觉愉悦。随着时间的推移，您开始渴望从尼古丁中获得快感，并开始习惯这种感觉。当没有尼古丁时，您的身体会进入戒断状态。

当抽烟给您带来的有害影响超过获益，并且您认识到尼古丁对日常生活的控制时，您就已经做好了准备。但决定权必须在您手上。这是您对自己的承诺。您以前可能尝试过戒烟并失败了，但这可能是您为了别人而不是为自己做出的努力。

从抽烟的“这里”到达不抽烟的“那里”

戒烟是一个过程。制定一个戒烟计划可以帮助您做好准备并贯彻戒烟决定。

以下是成功戒烟计划的一些要素。

承诺戒烟。 告诉家人、朋友、爱人和将成为您的支持系统的成员。

选择一个日期。 现实一点，给自己一些时间来制定戒烟计划。

组建一个支持系统。 您可以找人一起戒烟、加入社交媒体或在线互助小组，或者寻求咨询以帮助应对诱因、戒断和情感挑战。

了解您的抽烟诱因。 可能是在开车、做某项活动或有压力时。想一想您将如何管理诱因或完全避免它们。

应对抽烟欲望。 认真思考一下，想想您将如何管理 抽烟欲望 和解决戒断症状。准备好健康的零食、练习正念、出去走走或给支持者发短信。

考虑使用 有用的辅助方法 。 这些可以是尼古丁替代疗法，如贴片、口香糖、含片或吸入剂，或使用 安非他酮 或 伐尼克兰 进行药物辅助戒烟。

克服挫折

当一个人尝试戒烟失败时，往往会想得很糟糕：“我是个失败者。我搞砸了。”这些想法会导致焦虑，并且可能导致您重走老路：抽烟。

但如果您抽一根烟或吸电子烟，也并非是世界末日：

对自己宽容一点。 这件事情并不容易。每年只有不到 1/10 的成人成功戒烟。但是，随着时间的推移， 60% 的尝试戒烟者会成功，他们通常尝试不止一次。

回到原点并重新开始。 明天真的是新的一天。

检查您的戒烟计划。 您可能需要进行调整，并考虑工具箱里还需要哪些工具。

向您的支持系统报告情况。

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