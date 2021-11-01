明尼苏达州罗切斯特 ― 妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 的研究人员报告指出，与其他普通工作者相比，美国的护士有自杀念头的人数更多，而且那些有自杀念头的人不太愿意告诉任何人。研究结果已发表在《美国护理杂志》(American Journal of Nursing)上。

7000多名护士参加了一项关于安康幸福感的全国性调查，所涉及的问题从过劳到抑郁不一而足。超过400名护士表示在过去的一年里产生过自杀念头。这代表了5.5%的受访者，比普通工作者样本的4.3%高出了近1%。

那些报告有自杀念头的人还表示，与其他受访者相比，他们不太愿意针对自己的情绪问题寻求专业帮助。超过三分之一的护士至少出现了一种过劳症状，40%的护士抑郁症状筛查呈阳性。

研究人员指出，他们的发现表明这种情况需要紧急关注，需要制定和实施基于系统和实践的干预措施，以解决过劳和自杀意念。

值得注意的是，这项调查始于2017年末，于2018年进行数据收集，当时这些护士均未受到COVID-19（2019 冠状病毒病）大流行的影响。

“虽然我们的研究结果显示情况已相当严重，但我们确信当前大流行病的影响更加剧了这一情况，”妙佑医疗国际内科医生、资深作者Liselotte Dyrbye医学博士说。“现在比以往任何时候都更需要系统层面的干预措施，以改善护士和医疗团队其他成员的职场生活”

该问卷于2017年11月发送给86,858名护士和5,198名普通工作者。

其他作者包括妙佑医疗国际Elizabeth Kelsey护理实践博士；妙佑医疗国际Colin West医学博士/哲学博士；妙佑医疗国际Daniel Satele；弗吉尼亚大学Pamela Cipriano哲学博士；美国护士协会Cheryl Peterson；斯坦福大学医学博士Tait Shanafelt。

这项研究的资金由妙佑医疗国际医师安康福祉计划（Mayo Clinic Program on Physician Well-Being）和美国护士协会提供。这项研究是基于国家科学基金会（National Science Foundation）第2041339号基金资助部分支持的工作。本文中所表达的任何意见、结果、结论或建议都是作者的观点，并不一定反映国家科学基金会的观点。资金来源对研究设计；数据的收集、分析和解释；或本文的撰写和发表没有任何影响。

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