罗切斯特，明尼苏达州—妙佑医疗国际(Mayo Clinic)的一项新研究发现，左心耳封堵术渗漏的影响远比人们过去预想的更严重。这项研究发现，哪怕是极小的渗漏，也可能导致不良事件的发生风险增加10%–15%。美国心脏病学院发布的一篇新闻稿进一步概述了这项研究，并且研究结果已发表在《JACC：Clinical Electrophysiology》上。

左心耳是心脏左侧的一个不规则囊状结构，其中可能形成血栓。血栓若发生迁移，则可能会阻塞大脑中的动脉并阻断血流，从而导致中风。

人们通常使用抗凝剂来降低房颤患者中风的风险。但有些患者不适合长期接受这种疗法。个中原因包括药物相互作用、出血等副作用，或者必要临床检查相关的后勤工作。封堵左心耳开口能够大大降低患者中风的风险以及对抗凝剂的依赖，在房颤患者中尤其如此。

医生会小心植入Watchman装置来封堵左心耳开口，同时尽量避免出现可能降低其有效性的渗漏现象。妙佑医疗国际的介入性心脏病专家兼本研究的主要作者Mohamad Alkhouli医学博士表示，由于每个人的左心耳大小和形状都是独一无二的，这种手术后通常都会多少存在些许渗漏。

Alkhouli博士和研究人员指出，虽然仅有少数患者会在随访期间出现凝血相关问题，但我们必须继续改进以消除渗漏，并通过这种预防性手术进一步降低中风风险。

ACC的新闻稿进一步详细介绍了该研究的结果，并说明了成像和植入领域的医学进步能够如何改善这种手术的结局。

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致新闻工作者：Alkhouli博士可以接受英语和阿拉伯语采访。关于妙佑医疗国际全球服务信息可从此处获取。

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