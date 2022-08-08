罗切斯特，明尼苏达州 — 来自空气、食物、产品和水中的环境化学物质、污染物、微生物和微粒可能会蓄积在我们每个人的体内。这些有时有害的暴露物会与我们的基因发生相互作用，从而引发疾病。妙佑医疗国际个体化医学中心的研究人员正在研究终生环境暴露（称为暴露组），并评估对这些暴露产生的生物反应。

环境因素与癌症、心脏疾病、肺部疾病、自身免疫性疾病以及中风等疾病有关。研究表明，环境因素与全球80%以上的人类疾病和近六分之一的死亡有关。

“我们在绘制人类基因组图谱和了解基因在疾病中的作用方面取得了重大进展，但只有大约10%至15%的疾病与遗传因素有关。如今，加速个体化医学中的进一步发现的关键在于对暴露组进行微观研究”。妙佑医疗国际个体化医学中心Carlson and Nelson Endowed执行董事Konstantinos Lazaridis医学博士说道。

暴露组被认为与基因组（一个人的整套DNA）相对应。Lazaridis博士表示，在许多疾病中，暴露组和基因组共同发挥作用。妙佑医疗的研究将探索暴露在一生中的影响，以及暴露组和基因组在维持健康或引发疾病方面如何相互作用。

Lazaridis博士补充道，“您可以想象一棵植物。植物的健康和寿命不一定取决于植物的成分，而是取决于所处土壤的质量、周围空气的洁净度以及化学物质和杀虫剂的暴露量。此外，还取决于这些暴露如何与植物的生物学特性相互作用。人类也是如此。”

Lazaridis博士表示，确定暴露组与疾病是否存在有意义的关联将需要大规模的数据分析、深度学习的人工智能方法和复杂的多组学调查。多组学是指两种或多种“组学”方法的组合，例如基因组学（基因组图谱）；蛋白质组学（蛋白质研究）；代谢组学（确定基础病因的代谢过程研究）；表观基因组学（DNA的表观遗传变化研究）；和转录组学（RNA分子研究）。

“每个人都有独特的环境足迹，可以通过血液、尿液、唾液、毛发等特征进行分析。”Lazaridis博士说道，“最终，我们希望了解这些暴露如何与一个人的基因组特征相互作用，从而影响他们的健康。这样我们就能解答为什么同样是暴露于持久性污染物，一个人会患上癌症，而另一个人却不会。以及哪些低水平的环境暴露对疾病发生有重大影响？”

Lazaridis博士表示，通过深入了解暴露组以及环境暴露如何影响一个人的健康，有助于指导生活方式改变、干预和预防。

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