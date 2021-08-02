偏头痛困扰着全世界数百万人。然而，确定一种有效的预防药物 ― 偏头痛患者最常用的处方药 ― 仍然是一个漫长而复杂的过程。患者通常连续用药数周或数月，才能出现治疗反应。

如今，偏头痛治疗领域经过多年缓慢进步后，迎来了一项新发现：妙佑医疗国际个体化医学中心的一位研究人员发现了可揭示偏头痛引发原因的六种基因变异，并为指导个体化治疗迈出了可能的一步。

这项由妙佑医疗国际神经科医生Fred Cutrer医学博士领导的新研究发表在《Molecular Genetics & Genomic Medicine》上。

“我们的研究是基于这样一个假设，即用于预防偏头痛的七种化学和治疗上非常不同的药物发挥一种生物效应，可稳定或补偿患者偏头痛发作的生物原因，”已治疗复杂头痛综合征患者超过25年的Cutler博士解释说，“这项研究是确定和治疗每个患者的生物学原因的第一步。”

偏头痛是一种能引起剧烈搏动性疼痛或搏动感的头痛，通常发生在头部的一侧。它常伴有恶心、呕吐以及对光和声音极度敏感。偏头痛发作可以持续数小时到数天，而且疼痛可能非常严重，以至于影响患者的日常活动。

在这项研究中，Cutrer博士和他的团队比较了服用维拉帕米（一种偏头痛预防药物）后偏头痛大大减轻的患者的外显子和服用相同剂量维拉帕米但几乎没有改善的患者的外显子。外显子是患者基因组（即一整套基因）的一部分，负责对人体（包括可能开始偏头痛发作的脑部）内的细胞进行编码。

“我们在遗传密码中寻找有反应者存在而无反应者不存在的变异，”Cutrer博士解释说，“然后，我们从不同的受试者处获得了治疗反应数据，在由这些受试者组成的大型验证队列中，我们通过基因分型对发现的变异进行了仔细检查。”

研究团队发现，六个基因的改变与维拉帕米的疗效高度相关。

“我们对已确定变异的通路分析表明，与那些没有反应的人相比，对维拉帕米有反应的人的细胞功能发生了改变。”Cutrer博士说。

Cutrer博士表示，这一发现为理解这种药物对偏头痛的作用提供了重要信息，并可能由此制定出无不必要副作用的新治疗方法。

“这项发现还可能促使一种基因生物标志物试验的发展，该试验将指导医生制定最可能对个体患者行之有效的预防性治疗方法，”Cutler博士解释说，“我们可以将它作为第一种药物而不是第四种或第五种药物提供给患者。”

研究团队总计分析了近6000名偏头痛患者的基因样本。他们计划对妙佑医疗国际的偏头痛生物样本库（美国最大的偏头痛生物样本库）的其他样本进行研究和测序，以分析其他抗偏头痛预防疗法。

利用药物基因组学提供个体化治疗

妙佑医疗国际个体化医学中心的研究人员是药物基因组学的领导者，药物基因组学结合药物科学和基因研究，为患者提供安全的药物和剂量。

个体化医学中心的临时主任Richard Weinshilboum医学博士正在帮助引领妙佑医疗国际将药物基因组学融入临床实践中。他说，Cutrer博士的研究只是该中心努力改进治疗和减少有害副作用的一个例子。

“Cutrer博士和他的团队几十年来一直致力于了解基因组学在偏头痛病因和个体治疗反应差异中的作用，非常值得敬佩，”Weinshilboum博士说，“通过使用一种药物（本例中为维拉帕米）作为‘分子探针’，他们在理解和治疗这种可怕疾病方面迈出了重要一步。”

Weinshilboum博士说，不久的将来，在妙佑医疗国际，大多数患者的基因组检测结果将成为其电子病历的一部分，使医生们能够利用这些信息提供个体化治疗。

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