涂色在过去被视为一种简单的儿童娱乐活动，现在却是保持良好心理健康的工具。近年来涂色越来越流行，尤其受到成年人的喜爱。

儿童涂色书采用卡通人物形象和简单的设计，而成人涂色书包含复杂的花朵、艺术品、曼陀罗纹样或动物图案。涂色书可从市面上购买，您也可从网上打印免费的涂色页。如果您喜欢线上涂色，也有许多涂色应用程序可供下载到移动设备使用。

但为何成人涂色如此流行？

涂色可通过以下方式改善您的健康状况：

提升正念

涂色可帮助您提升正念。正念是指专注当下、活在当下的能力。

例如，由于您专注于颜色选择并将视线集中在涂色界线内，您一心只思考当下。您可隔绝周围的喧嚣，让您的思绪平静下来专注于您当下的动作、感觉和情绪。

涂色的过程就是练习无判断、无期待的精神训练 — 仅专注当下。如果您走神了，这很正常，请慢慢回到当前的精神状态。在涂色时，您大脑中负责注意力和集中力的区域得以激活。此时，您的心境将摆脱焦虑而得到片刻的平静。

缓解压力

涂色是一种健康的压力缓解方式。它使大脑归于平静并使身体放松。这可改善睡眠并消除疲劳，同时还能减缓身体疼痛、心率、呼吸以及抑郁和焦虑感。

虽然涂色不是压力和焦虑的最终治愈手段，但坐下来进行长时间涂色具有巨大的益处。建议您在涂色时留意自己的呼吸节奏，确保通过横隔膜进行平稳的深呼吸，并尽可能使呼吸与心率保持一致。

接受不完美

涂色的方式无所谓对错。它并非竞争性活动，因此没有“闯关升级”、赢取奖牌或时间挑战等压力。涂色没有时间限制，您想涂多久就涂多久，您想何时停就何时停。您无需一次性完成一幅画。

请尝试不作判断或期望，纵情享受颜色的简单美。不必在意您的画作是整洁还是混乱。唯一重要的是您在涂色过程中是否觉得享受和放松。

其他减压方式

有些人并不觉得涂色可以令人放松或愉悦，特别是那些小时候就不喜欢涂色的人。这没关系。

还有其他有趣的减压方式，例如：

与喜欢的宠物一起玩耍。

众所周知，宠物可以逗人开心。它们的爱是无条件的，它们每次见到我们都表现得很高兴，而且它们很可爱。建议您花点时间与宠物一起玩耍，如果没有自己的宠物，可以到动物收容所当志愿者。

看书。

看书是绝佳的放松方式。跟涂色一样，看书有助于片刻沉浸自我并抛开工作或其他压力。

按摩耳垂。

按摩耳垂上的压力点可使全身感到平静和放松。可能只需按摩几分钟，您便开始感受到一定的放松。

纵情舞蹈

在最喜欢的歌曲伴奏下迈出最轻快自然的舞步对于很多人来说都有治疗作用。如果整首歌的大部分时间您都在舞动，这就相当于您忙里偷闲锻炼了身体。

深呼吸。

在感到不安时，深呼吸可以很有效地让紧绷的身体放松下来。用鼻子吸气五秒，并屏住呼吸两秒。然后通过嘴巴吐气五秒。

Joel Bobby是明尼苏达州奥斯汀市一名有执业许可的精神病学与心理学独立临床社工。

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