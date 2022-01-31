明尼苏达州罗切斯特 — 根据最近发表的一项妙佑医疗国际(Mayo Clinic)研究，对肾移植受者危害最大的是癌症、感染和心脏病，而不是器官排斥。研究人员发现，由于器官排斥以外的因素导致的受者死亡是移植肾丢失的主要原因。只有1/4的移植肾丢失是由器官排斥造成的。

“在患者的移植后护理中，我们关注的往往是预防排斥反应的免疫抑制药物。但这项研究强调了移植患者死于癌症和感染的风险增加，尤其是那些年龄较大且患有糖尿病的患者”，妙佑医疗国际的肾病专家兼这项研究的共同第一作者Andrew Bentall内外全科医学士/医学博士说。这项研究最近发表于《直接移植》（Transplantation Direct）。

本研究是研究移植肾丢失原因的最大型研究，有5752名患者参与，他们于2006年至2018年间在亚利桑那州、佛罗里达州或明尼苏达州院区的妙佑医疗国际肾移植项目中接受了肾移植。在那些患者中，691名患者在肾功能正常的情况下死亡。研究人员发现，这些患者中有20%死于癌症；19.7%死于感染；12.6%死于心脏病。

另有553名患者因移植肾衰竭而丢失其移植物。在这些患者中，肾脏因排斥反应而衰竭的占38.7%；因肾小球疾病而衰竭的占18.6%；因肾小管损伤而衰竭的占13.9%。

研究人员发现有两种类型的肾移植受者在移植后面临高风险。第一类是较年轻的非糖尿病患者，因器官排斥而发生肾衰竭。第二类群组年龄较大，通常是糖尿病患者，由于包括癌症、感染和心脏病在内的与器官排斥无关的原因而面临死亡风险。

Bentall医生说，这项研究清楚地表明，医护提供方需要以不同的方式对待这两个群体，以最大限度地降低风险。对于较年轻的患者，这包括重点关注免疫抑制药物以防止排斥反应。对于通常患有糖尿病的较年长患者，解决慢性健康问题至关重要，例如肥胖症、高血压和糖尿病。重点关注这些生活方式的改变对于改善肾移植受者的长期结果至关重要。

“对于这些较年长的患者来说，医护提供方强调不断改变生活方式的必要性，以解决肥胖、高血压和糖尿病问题，这一点很重要。方法包括减重、锻炼和管理糖尿病的新策略”，他说。“与免疫抑制疗法相比，做出这些改变可能会对患者的生命和肾脏结果产生更大的潜在影响。”

其他作者包括Massini Merzkani医学博士；Byron Smith哲学博士； Xiomara Benavides Lopez医学博士； Matthew D’Costa医学博士；Walter Park；Walter Kremers哲学博士；Naim Issa 医学博士；Andrew Rule 医学博士；Harini Chakkera 医学博士；Kunam Reddy 内外全科医学士；Hasan Khamash 医学博士；Hani Wadei 医学博士；Martin Mai医学博士；Mariam Alexander医学博士；Hatem Amer医学博士；Aleksandra Kukla医学博士；Mireille El Ters 医学博士；Carrie Schinstock医学博士；Manish Gandhi医学博士；Raymond Heilman 医学博士和Mark Stegall 医学博士— 全部任职于妙佑医疗国际。

这项研究得到了美国国立卫生研究院的支持。

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致新闻工作者：研究作者群可以接受阿拉伯语和英语采访。

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