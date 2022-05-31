罗切斯特，明尼苏达州 — 每位癌症患者对于癌症都有不同的体验，而与其相关的各种情绪都是在情理之中，同时也非常重要，无论其混杂程度或强度如何。Shawna Ehlers博士，妙佑医疗国际(Mayo Clinic) 的一名心理医生和心理肿瘤学专家，专门帮助患者应对癌症诊断带来的心理负担。她做的工作包括消除人们的某些误解，包括认为癌症是生活压力导致的，或是在癌症治疗期间必需要忍受抑郁的折磨。

“我想告诉所有癌症患者的是，压力不会导致癌症。压力导致癌症是一个常见的误解，引起人们很多不必要的担忧和内疚，”Ehlers博士说。“人们认为，如果他们没有接那份压力很大的工作，或者如果他们离开那段压力很大的婚姻，他们就不会得到癌症。我的工作最有意义的部分之一就是跟他们说，‘那绝对不是真的，压力不会导致癌症，没有科学证据证明这一点。’”

压力可以在许多方面造成相当大的影响。身体感知到威胁时身体的自然应激反应乃是设计来保护我们的。而可能当不该有应激反应时却还继续处于应激状态，会造成这种情况的原因有很多，包括创伤和其他压力源。长期激活应激反应系统和过度暴露于应激激素可扰乱几乎所有的身体生理过程，但不会致癌，Ehlers博士说。

但压力会影响癌症患者的康复，她补充道。

“人一旦诊断出患有癌症，压力就与癌症的进展有着相关性，”Ehlers博士说。“这就是为何管理压力是非常重要的。这并不意味着要不惜一切代价避免压力，而是要确保每天都有一些放松时间，让体内生理状态得以平静下来。”

除了与心理健康专家合作，平衡和接受也是管理压力的关键。

“将可控因素与不可控因素分开很重要。在被诊断出患上癌症时，人们会感到震惊、失落和难以承受，就像天塌了下来般，”她说。“但在缓过神之后，他们即意识到有些事情是他们可以控制的。”

人们的另一个误解是必须得忍受抑郁，Ehlers博士说。

压力、焦虑和悲伤是正常的，Ehlers博士接着说，但这些感受往往会消散。如果这些感觉不消散时，重要的是要去咨询医疗服务专业人员和寻求支持。抑郁症在每个人身上的表现不尽相同，而且有时难以察觉。越早面对抑郁问题，患者就能尽早将精力集中在癌症的康复和愈合上。

“这是癌症正常会有的情况，甚至是意料之中的，而且是可以治疗的，所以这不是您必须独自承受和忍受的事情，”Ehlers博士说。

与他人谈论自己得了癌症有益于健康，但并不总是那么容易，她补充道。有些人可能会依靠朋友和家人，但其他人可能会试图通过回避这个话题来应对，而这可能会产生相反的效果，消耗了原本可用于愈合的能量，Ehlers博士说。

“我们和患者一起努力的事项之一就是不要回避，进而能实际地谈论有关癌症的所有体验，”她说。“这些情绪的处理最终会有助于人们管理压力，减少焦虑和抑郁。”

设定界限也是有益于健康的。与心理健康专家、家人和亲近的朋友谈论癌症可以有所帮助，但回答认识的人和陌生人的问题可能会有压力，Ehlers博士说。当对话让你感到不自在时，转换话题有助于将对话引导回对方身上，她说。可能有帮助的措辞包括：

“谢谢你的关心。我想听听有关……”

“谢谢你关心我的近况。那辆新车/那个爱好/那份工作怎么样了？”

“谢谢你的关心。你的家人/爱人/孩子怎么样了？”

如果你更愿意真诚地表达你对谈话的感受，并礼貌地要求改变话题，那也没关系。Ehlers博士补充道：“作为一名癌症心理学家，我的一部分职责就是赋权患者让患者知道，这是他们的生活，他们的治疗，他们的故事，以及他们要让什么人知道那些事，都由他们自己做主。”

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