Newswise — 罗切斯特，明尼苏达州 — 妙佑医疗国际(Mayo Clinic)的最新研究表明，缺乏充足的睡眠加上饮食无度会增加热量摄入，从而导致脂肪堆积，尤其是腹部不健康的脂肪堆积。

妙佑医疗国际心血管医学研究人员Naima Covassin博士领导的一项随机对照交叉研究发现，与睡眠充分对照组相比，睡眠不足导致腹部总脂肪面积增加9%，腹部内脏脂肪增加11%。内脏脂肪沉积在腹部深处的内脏周围，与心脏和代谢疾病密切相关。

这项研究的结果已发表在《Journal of the American College of Cardiology》（美国心脏病学院杂志）上。该研究由国家心肺与血液研究所资助。

睡眠不足往往是一种行为选择，而且这种选择已经变得越来越普遍。超过三分之一的美国成年人经常睡眠不足，部分原因是轮班工作，以及在本该睡觉的时间使用智能设备和社交网络。此外，随着清醒时间延长，人们往往吃得更多，而身体活动却没有增加。

“我们的研究结果表明，即使在年轻、健康、相对苗条的受试者中，睡眠时间缩短也与热量摄入增加、体重轻微增加以及腹部脂肪堆积显著增加有关，”Alice Sheets Marriott心血管医学教授兼该研究的主研究员Virend Somers（医学博士/博士）说。

“通常而言，脂肪会优先沉积在皮下，也就是皮肤下面。然而，睡眠不足似乎会将脂肪转移到更危险的内脏区。值得特别注意的是，在允许充足睡眠的恢复期，尽管受试者的热量摄入和体重有所下降，但内脏脂肪仍在继续增加。这表明，睡眠不足是人们之前未认识到的内脏脂肪沉积的诱因，而补觉至少在短期内无法逆转内脏脂肪的堆积。从长远来看，这些研究结果可能表明睡眠不足是肥胖、心血管和代谢疾病流行的原因之一，”Somers博士说。

该研究队列由12名不肥胖的健康受试者组成，所有人都在住院环境中度过两个为期21天的研究周期。受试者在第一个周期中随机分配到对照组（正常睡眠）或限制睡眠组，然后在第二个周期中分配到另一组；两个周期之间设三个月的洗脱期。在整个研究过程中，每组的受试者都可以自由选择进食。研究人员持续监视和测量受试者的能量摄入；能量消耗；体重；身体成分；脂肪分布，包括内脏脂肪或腹部脂肪；以及循环食欲生物标志物。

研究的前四天为适应期。在此期间，所有受试者每天都在床上睡九个小时。在接下来的两周里，限制睡眠组的睡眠时间为每天四小时，而对照组的睡眠时间为每天九小时。随后是三天三夜的恢复期，两组受试者每天都在床上睡九个小时。

与适应阶段相比，受试者在睡眠限制期间每天会额外摄入300多卡路里，摄入的蛋白质和脂肪分别增加约13%和17%。这种摄入量的增加在睡眠剥夺的早期达到最高，然后在恢复期逐渐下降到起始水平。能量消耗在整个过程中基本保持不变。

“内脏脂肪堆积只有通过CT扫描才能检测到，否则就会被忽略，尤其是因为体重增加并不多 — 只增加了一磅左右，”Somers博士说。“就睡眠不足对健康的影响而言，单是测量体重并不可靠。同样令人担忧的是，反复出现睡眠不足可能会导致内脏脂肪在几年内逐渐增加并累积。”

Somers博士表示，对于那些无法轻易避免睡眠节律紊乱的人，比如轮班工人，需要考虑采取行为干预措施，比如增加锻炼和选择健康的食物。还需要开展更多研究方可确定这些在健康年轻人群中获得的发现与高风险人群的关系，比如那些已经肥胖、患有代谢综合征或糖尿病的人群。

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